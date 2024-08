Saiba quais novidades foram confirmadas em megaevento da Disney

‘Os Incríveis 2’ e ‘Frozen 3’ estão entre os anúncios da D23

D23 terá uma edição em São Paulo neste ano



A D23, maior evento da Disney — que, inclusive, desembarca em São Paulo em novembro deste ano —, presenteou os fãs com muitas novidades no universo da animação e das séries. Além do trailer de “Moana 2”, do live-action de “Branca de Neve” e de “Mufasa: O Rei Leão”, algumas confirmações também vieram e movimentaram as redes sociais.

Confira as novidades:

Frozen 3 e 4

Toy Story 5

Os Incríveis 3

Zootopia 2

Elio

Hoppers

Nova temporada de Percy Jackson