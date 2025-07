Namorada de Belo brilha em ensaio sensual e lança linha de biquínis

Look de Rayane Figliuzzi recebeu uma série de elogios de seus seguidores, com uma fã comentando: ‘Um verdadeiro espetáculo’

Reprodução/Instagram/@rayfigliuzzi Rayane usou um biquíni vermelho com detalhes em fita e participou de um desafio de troca de roupas



A influencer Rayane Figliuzzi, de 27 anos, chamou a atenção nas redes sociais ao exibir seu corpo em um biquíni. A namorada do cantor Belo compartilhou um ensaio sensual em seu perfil no Instagram, onde promove sua própria linha de biquínis.

No vídeo postado nesta quinta-feira (3), Rayane usou um biquíni vermelho com detalhes em fita e participou de um desafio de troca de roupas que se tornou popular tanto no Instagram quanto no TikTok. O look da influenciadora gerou uma série de elogios de seus seguidores, com uma fã comentando: “Um verdadeiro espetáculo”. Outra admiradora destacou: “Perfeita é ela”, enquanto uma terceira ressaltou: “Um corpo é um corpo, né? Essa mulher é um monumento de perfeição”.

Publicado por Nátaly Tenório

*Reportagem produzida com auxílio de IA