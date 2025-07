Sarah Michelle Gellar e Jennifer Love Hewitt não se falam? Estreia de filme revive rumores de rivalidade

Estrelas do primeiro ‘Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado’ foram à pré-estreia da sequência, mas não tiraram fotos juntas; as duas falaram sobre o assunto

As atrizes Sarah Michelle Gellar, de 48 anos, e Jennifer Love Hewitt, de 46, negaram nesta semana qualquer desentendimento após não aparecerem juntas na première do novo Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, realizada na última segunda-feira (14), em Los Angeles. As duas são protagonistas do filme original da franquia, lançado em 1997, e marcaram época como ícones teen dos anos 1990 e 2000.

A ausência de fotos das duas atrizes juntas durante o evento gerou especulações nas redes sociais sobre uma possível rivalidade antiga. Internautas sugeriram que as atrizes teriam evitado posar lado a lado. “A briga é real”, escreveu uma usuária. “Precisamos abrir uma investigação sobre isso”, disse outro perfil.

Sarah Michelle Gellar, no entanto, usou as redes sociais para esclarecer os rumores. Segundo ela, o motivo para a ausência de fotos foi apenas um desencontro. “Eu nem cheguei a ver Jennifer na première. Ela está fantástica no filme. Eu estava dentro com meus filhos quando o tapete vermelho aconteceu e, infelizmente, Jennifer não foi à festa depois”, afirmou. “Infelizmente, algumas coisas só acontecem na vida real e não online.”

Jennifer Love Hewitt também abordou o assunto em entrevista ao podcast I’ve Never Said This Before. “Acabei de ouvir que estão achando que Sarah e eu estamos brigadas. Me diverti lendo essas coisas. Eu torço por ela e pelo Freddie [Prinze Jr.] e acho adorável que estejam juntos há tanto tempo. Tudo isso é engraçado”, comentou a atriz, que também aparece no novo filme.

Sarah é casada com Freddie Prinze Jr. desde 2002. O casal se conheceu justamente nas gravações do primeiro Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, longa no qual contracenaram com Jennifer Love Hewitt. O novo capítulo da franquia estreou na última quinta-feira (17) nos cinemas brasileiros.

