Scarpetta, Jovem Sherlock e Deadloch: Essas três produções da Prime Video que vão te surpreender

Catálogo segue cada vez mais forte para quem ama maratonar

Divulgação/Prime Video Três série da Prime que vão te surpreender



Se tem uma coisa que o Prime Video sabe fazer bem é surpreender e os lançamentos recentes da plataforma mostram exatamente isso. Entre séries aguardadas, novas temporadas e produções que já chegaram dando o que falar, o catálogo segue cada vez mais forte para quem ama maratonar. Se você estava procurando algo novo pra assistir, aqui vão três estreias quentinhas que merecem entrar na sua lista:

Scarpetta

Estrelada por Nicole Kidman, a série mergulha no universo da medicina forense e acompanha uma médica legista envolvida em investigações complexas e cheias de tensão. Com clima sombrio e narrativa intensa, é aquele tipo de produção que te prende pela atmosferac e pelos segredos que vão sendo revelados aos poucos.

Jovem Sherlock

A série aposta em uma versão mais jovem e impulsiva do icônico detetive, explorando suas primeiras investigações e como ele se tornou o gênio que todo mundo conhece. Misturando mistério, aventura e um toque moderno, é perfeita pra quem curte histórias investigativas com ritmo mais dinâmico.

Deadloch

A série retorna com nova temporada e ainda mais mistério. A produção, que mistura crime com humor ácido, acompanha uma investigação em uma pequena cidade cheia de segredos. O grande diferencial aqui é o tom: ao mesmo tempo em que entrega suspense, também brinca com os clichês do gênero, criando uma experiência diferente e viciante.

Com apostas que vão do drama criminal ao suspense com pitadas de humor, o Prime Video mostra que está jogando sério na disputa pelo seu tempo (e pela sua próxima obsessão). A real é: você começa por curiosidade e quando percebe, já está completamente envolvida na história.