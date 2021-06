Sebastian Stan divulga nova foto como o baterista Tommy Lee para ‘Pam & Tommy’

Série do Hulu mostrará relacionamento conturbado entre o roqueiro do Mötley Crüe e a atriz Pamela Anderson nos anos 90

Reprodução/ Instagram Sebastian Stan caracterizado no set da série do Hulu



O ator Sebastian Stan (Falcão e o Soldado Invernal) tem satisfeito a curiosidade e ansiedade dos fãs com fotos da caracterização e bastidores da nova série limitada da Hulu, ‘Pam & Tommy’, em que interpretará o baterista da banda de rock, Mötley Crüe, Tommy Lee, ao lado da atriz Lily James que fará Pamela Anderson. A série ainda não tem data de estreia. Nesta segunda-feira, 31, Stan publicou uma imagem vestindo apenas shorts, sapatos e um avental estampado com as palavras “Kiss the Cook”, com a hashtag “Sunday” na legenda. A produção é focada no relacionamento conturbado do roqueiro com a atriz, voltando ao romance que começou com o casamento deles após eles se conhecerem por 96 horas em 1995. O elenco ainda conta com Seth Rogen (Vizinhos) como Rand Gauthier, um homem que roubou uma fita VHS íntima do casal que virou uma disputa legal entre os dois.