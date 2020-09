‘Resident Evil: No Escuro Absoluto’, série animada da Netflix, ganha teaser

Prévia de nova produção acontece um mês após o anúncio de que a plataforma de streaming também desenvolve um live-action do game

Reprodução/YouTube 'Resident Evil: No Escuro Absoluto' tem previsão de estrear na Netflix em 2021



Um mês após o anúncio de que a Netflix fará uma adaptação live-action da franquia de videogame “Resident Evil“, a plataforma de streaming surpreendeu com o primeiro trailer da série animada “Resident Evil: No Escuro Absoluto”. No estilo gameplay, a prévia traz dois dos personagens clássicos do jogo: Claire Redfield e Leon S. Kennedy. Os detalhes sobre a trama ainda não foram revelados, mas a Netflix descreve a produção como “uma série de terror com um toque de ficção científica”. A estreia de “No Escuro Absoluto” está prevista para 2021.

Confira o teaser: