Estreia de ‘Loki’ no Disney+ supera estreias de ‘WandaVision’ e ‘Falcão e o Soldado Invernal’

Protagonizada por Tom Hiddleston, a série entrou no catálogo da plataforma de streaming esta semana

Divulgação/Disney+/11.06.2021 Série 'Loki' tem estreia boa no Disney+ e bomba nas redes sociais



A estreia da série “Loki” parece não ter decepcionado o Disney+, isso porque o primeiro episódio da produção superou a audiência das estreias dos outros dois títulos da Marvel que já estão disponíveis na plataforma de streaming. Os dados foram levantados pela empresa Samba TV e divulgados pelo Deadline. A série solo do vilão irmão de Thor estreou na última quarta-feira, 9, e atraiu cerca de 890 mil famílias, isso apenas nos Estados Unidos. As estatísticas apontam que a estreia de “Falcão e o Soldado Invernal” teve 759 mil sintonizações na estreia e “WandaVision” registrou 655 mil. A audiência de “Loki” também superou o fim de semana de estreia de “Cruella”, live-action sobre a vilã da animação “101 Dálmatas”, mas isso pode estar relacionado ao fato do filme só estar disponível por enquanto no Premier Access, no qual é preciso pagar uma taxa de R$ 69,90.

Segundo a análise feita pela Samba TV, esses números indicam que as séries do Universo Marvel “estão crescendo em ímpeto” no Disney+. A empresa registrou ainda que três dias após as estreias, “WandaVision” foi sintonizada em 1,6 milhão de lares americanos e “Falcão e o Soldado Invernal” em 1,7 milhão. “Loki” deve seguir pelo mesmo caminho. No Brasil, a série também está fazendo sucesso e, desde que estreou, tem sido muito comentada no Twitter. A trama se passa após ao que aconteceu no filme “Vingadores: Ultimato” e o ator Tom Hiddleston interpreta novamente o Deus da Trapaça, que conquistou diversos fãs desde apareceu pela primeira vez em um filme da Marvel, em 2011.