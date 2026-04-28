Série Pela Metade, da HBO Max, é diferente de tudo que você já assistiu

A produção está disponível no streaming e é do mesmo criador do fenômeno Bebê Rena

Divulgação/HBO Série Pela Metade (título original Half Man), da HBO Max, mergulha fundo em uma história intensa sobre amizade



A série Pela Metade (título original Half Man), da HBO Max, mergulha fundo em uma história intensa sobre amizade, masculinidade e os efeitos do tempo em relações construídas sob dor e dependência emocional. A trama acompanha Niall e Ruben, dois homens que cresceram como irmãos, não de sangue, mas de circunstância, e cuja ligação é marcada por lealdade, violência e fragilidade.

A narrativa se desenrola ao longo de três décadas, indo dos anos 80 até os dias atuais. Tudo começa a ruir quando Ruben reaparece no casamento de Niall, visivelmente diferente, instável e carregando algo sombrio. Esse reencontro desencadeia uma explosão de violência que leva o público a revisitar o passado dos dois, revelando as camadas complexas dessa relação.

Em entrevista, Stuart Campbell, que interpreta o jovem Ruben, destacou o que mais o atraiu na história: “Fui imediatamente atraído pelo contraste e pelas contradições entre Ruben e Niall. Há muita luz e escuridão ali. Ruben pode ser extremamente brutal, mas isso vem misturado com um certo carisma juvenil”. Ele reforça que o personagem carrega uma dualidade forte: “Ele traz muita violência consigo e é muito machista, mas isso é contrastado com momentos de ternura que vemos em alguns instantes com Niall. Existe algo mais sutil por trás dessa aparência”.

Sobre o desafio de interpretar Ruben, Stuart revela que o papel exigiu profundidade emocional: “Parecia que havia muito a ser explorado. Sempre existia uma complexidade e contradição em cada esquina do personagem, e eu queria mergulhar nisso”. Ele também explica que o personagem começa a série em um momento delicado: “Ruben tem 17 anos, acabou de sair de um reformatório e está voltando para a sociedade. É um período turbulento, cheio de mudanças e uma nova realidade para ele”.

A relação entre os protagonistas é um dos pontos centrais da série. Stuart define esse vínculo como algo intenso, mas problemático: “Ruben rapidamente sente um dever de proteger e cuidar de Niall, mas isso se transforma em uma possessividade mais sombria. Isso vem de um lugar de inveja… há coisas que Niall tem e Ruben não, e vice-versa”. Essa tensão emocional muitas vezes se manifesta de forma violenta: “Ele não tem ferramentas para entender os próprios sentimentos, então a agressividade vira uma resposta”.

Já Mitchell Robertson, que interpreta o jovem Niall, traz uma visão complementar sobre essa dinâmica. Para ele, o personagem é profundamente marcado pelo ambiente e pelas relações ao seu redor: “Niall é muito jovem no início e passa por momentos que o moldam completamente, ao mesmo tempo em que tenta entender seu lugar no mundo”. Ele descreve Niall como alguém introspectivo: “Ele observa muito, escuta, está sempre atento ao perigo”.

Mitchell também destaca o quanto a série dialoga com discussões atuais sobre masculinidade: “Temos dois jovens vulneráveis que precisam de apoio, mas encontram formas diferentes de se proteger. Para Ruben, isso significa usar os punhos. Para Niall, esconder partes de si mesmo”. Ele vai além ao refletir sobre o impacto emocional dessa construção: “O mundo nos ensina que estamos em competição o tempo todo. E, especialmente para os homens, não somos ensinados a lidar com a vergonha. A série mergulha exatamente nisso”.

A relação de Niall com sua mãe, Lori, também ganha destaque como um dos poucos pontos de apoio emocional, ainda que imperfeito. “Ela é, de certa forma, o único lugar onde ele encontra alguma segurança, mesmo que isso às vezes seja comprometido”, explica Mitchell. “É uma relação cheia de amor, mas também de complicações, como qualquer família”.

No fim das contas, Pela Metade não é apenas uma história sobre dois homens, mas um retrato cru sobre crescimento, trauma e os limites do amor quando ele se mistura com dor. A série propõe uma reflexão incômoda, mas necessária: até que ponto as relações que nos formam também podem nos destruir?