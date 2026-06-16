Shrek 5 ganha novo trailer e traz de volta o ogro mais amado do cinema

A estreia está prevista para 2027; longa contará com o retorno das dublagens originais de Mike Myers

Depois de anos de espera, Shrek 5 finalmente ganhou um novo trailer, dando aos fãs um gostinho do que está por vir no aguardado retorno da franquia da DreamWorks. O vídeo reúne novamente os personagens clássicos que marcaram gerações e apresenta algumas novidades que prometem movimentar a história.

No trailer, vemos Shrek, Fiona e Burro juntos novamente, encarando uma nova aventura, ainda mais grandiosa e em um cenário bem diferente dos que vimos em outros filmes da franquia.

Além disso, vale lembrar que o filme chega com um reforço de peso na dublagem: Zendaya, que empresta sua voz para a filha do casal. O longa contará com o retorno das dublagens originais de Mike Myers, Cameron Diaz e Eddie Murphy, reunindo novamente o trio que ajudou a transformar a franquia em um fenômeno mundial.

Embora o trailer não entregue toda a trama, tudo indica que a nova aventura terá um foco maior nos filhos de Shrek e Fiona, explorando uma nova geração de personagens sem deixar de lado a nostalgia dos filmes anteriores.

Atualmente, Shrek 5 tem estreia prevista para 30 de junho de 2027 nos Estados Unidos e 1º de julho de 2027 no Brasil, marcando o retorno da franquia aos cinemas após um hiato de 17 anos desde Shrek Para Sempre.