Sikêra Jr. chora ao anunciar ao vivo que venceu processo contra Sleeping Giants

Movimento lançou uma campanha expondo falas homofóbicas do apresentador para ele perder anunciantes

Reprodução/RedeTV!/16.09.2021 Sikêra Jr. chorou ao falar sobre processo contra Sleeping Giants Brasil



O apresentou Sikêra Júnior chorou ao vivo ao anunciar no “Alerta Nacional”, programa que comanda na RedeTV!, que venceu um processo contra o Sleeping Giants Brasil, que nas redes sociais se define como “um movimento de consumidores contra o financiamento do discurso de ódio e das fake news”. “Quero que eles tirem isso que está acontecendo aqui como uma grande resposta”, afirmou o comunicador, que pegou seu celular e leu: “O desembargador Airton deferiu a liminar e mandou suspender a campanha do Sleeping Giants contra Sikêra”. Chorando, ele continuou: “O que esses caras fizeram com a minha família e comigo, a resposta está aí. A resposta está dada, a família brasileira está dando a resposta. Já começamos a mostrar que a gente não aceita mais essa sacanagem. Demorou, mas por isso que eu digo, acredite na Justiça do seu país. Eu acredito”.

Sikêra também chamou de “satânicos” os sites envolvidos com o Sleeping Giants e disse que a campanha feita contra ele foi para buscar “lacração”. “Passei a ser chamado de ‘investigado’. Eu, pai de família, trabalhador. Agora, vem um engraçado que sofreu bullying a vida inteira e quer descontar nas costas de quem não apoia”, finalizou. Em junho desde ano, no Dia do Orgulho LGBTQIA+, o Sleeping Giants lançou uma campanha para que as marcas deixassem de patrocinar a atração comandada por Sikêra, que, ao comentar uma campanha publicitária de uma rede de fast food que apoia a diversidade em um de seus programas, referiu-se à comunidade LGBTQIA+ como “raça desgraçada”. “Vocês não têm filhos, não procriam, não reproduzem. Eu cheguei à seguinte conclusão: vocês precisam de tratamento. Que tara é essa de pegar as crianças do Brasil? Se você quer dar esse rabo, dê, mas não leve as crianças”, declarou o apresentador no “Alerta Nacional”. A campanha #DesmonetizaSikera ganhou força no Twitter e vários anunciantes deixaram de patrocinar a atração. Com a repercussão, ele pediu desculpas e disse que se excedeu.