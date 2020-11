Silvio de Abreu decide não renovar com a Globo após 42 anos na emissora

Autor, que cuidada da área de dramaturgia da emissora, será substituído por José Luiz Villamarim

Reprodução/Twitter/SiIvioDeAbreu Silvio de Abreu não será mais responsável pela dramaturgia da Globo



O autor Silvio de Abreu optou por não renovar seu contrato, que vence em março de 2021, com a Rede Globo. Em nota, a emissora informou que o responsável por novelas de sucesso como “Rainha da Sucata”, “A Próxima Vítima” e “Belíssima” não será mais o responsável pela área de dramaturgia do canal – cargo que ocupava desde 2014. A área de entretenimento da Globo está passando por uma reformulação e os novos cargos criados pelo diretor da área, Ricardo Waddington, passam a valer a partir do dia 1º de dezembro. Boninho e Mariano Boni vão responder pelos programas de variedades e a dramaturgia passa a ser comandada por José Luiz Villamarim, atual diretor de “Amor de Mãe”. Silvio ficará na emissora até o final do seu contrato a acompanhará toda essa transição.

O autor entrou na Globo em 1978 e sairá deixando uma extensa obra na televisão que foi elogiada por Carlos Henrique Schroder, diretor de criação e produção de conteúdo da Globo: “Silvio foi sempre generoso. Entendeu a necessidade de um novo processo com os autores e trabalhou duramente em cada sinopse, em cada capítulo, em cada texto. Discutiu com cada autor o melhor rumo para aquela obra e, no ar, vimos coisas lindas, o tempo todo. Sílvio foi um gigante. Percebeu a necessidade de ampliar o grupo de autores, e revelou duas dezenas de novos profissionais em séries e novelas”.