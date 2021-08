Silvio Santos surpreende e grava programa usando pijama; veja fotos

Apresentador ganhou a roupa de dormir do neto, Tiago Abravanel, e decidiu usar na atração do SBT

Reprodução/SBT Silvio Santos surpreendeu ao gravar seu programa dominical de pijama



O apresentador Silvio Santos deixou o terno de lado e gravou seu programa dominical nesta quarta-feira, 4, com um traje bem mais confortável. O dono do SBT vai aparecer no programa que será exibido no próximo domingo, 8, usando um pijama de botões branco com listras pretas. Durante a gravação, o apresentador explicou que a roupa que estava usando era um presente do neto, o ator e cantor Tiago Abravanel, que possui uma marca de pijamas. Segundo divulgado pelo SBT, Tiago sempre manda os lançamentos da sua loja para o avô. Silvio escolheu o que mais gostou e decidiu usar no programa especial de Dia dos Pais. Devido à pandemia, o comunicador passou mais de um ano longe das câmeras e seu retorno ao SBT aconteceu no último dia 23 de julho para gravar o programa “Roda a Roda Jequiti”. Silvio já tomou as duas doses da vacina contra Covid-19 e, em nota, a emissora enfatizou que adotou todos os protocolos necessários de segurança. No “Programa Silvio Santos”, por exemplo, a quantidade de mulheres na plateia foi reduzida e todas ficam de máscara – apenas o apresentador e seus convidados ficam sem a proteção facial.