Site proíbe venda de produtos inspirados no serial killer Jeffrey Dahmer

Busca por óculos e macacão laranja inspirados no assassino canibal aumentou devido ao Halloween

Reprodução/Netflix Evan Peters interpreta Jeffrey Dahmer na popular série da Netflix sobre o serial killer



A venda de fantasias inspiradas no serial killer Jeffrey Dahmer está proibida no eBay, um site de comércio eletrônico popular nos Estados Unidos. A busca por itens do gênero aumentou devido ao Halloween, que é celebrado no próximo dia 31 de outubro. Um porta-voz do eBay informou ao BuzzFeed News que todos os anúncios relacionados ao Dahmer estão sendo removidos, pois eles violam a política da empresa. Isso porque, não é permitido vender no site produtos que “promovam ou glorifiquem a violência” ou estejam associados a indivíduos violentos. Entre os itens mais buscados estão o macacão laranja, os óculos de grau e máscaras do ator Evan Peters. Todos os produtos foram inspirados na série da Netflix “Dahmer: Um Canibal Americano”. A produção, dirigida por Ryan Murphy, está no top 10 das séries mais vistas da plataforma de streaming desde que estreou, em 21 de setembro. A série não agradou os familiares das vítimas. No site da Amazon dos EUA, ao buscar “traje de Jeffrey Dahmer” é possível encontrar camisetas e blusas com as fotos reais do serial killer acompanhadas de frases do gênero: “Se você não pode vencê-los, coma-os”. Dahmer matou 17 homens, incluindo menores de idade, predominantemente negros. O caso que chocou os Estados Unidos no início dos anos 1990 envolve desmembramento de corpos, necrofilia e canibalismo.