Sonia Abrão diz que Rebeca Andrade merece ‘medalha de latão’ por nota na ‘Super Dança do Famosos’

Apresentadora não ficou contente com o 9.9 dado pela campeã olímpica à Dandara Mariana

Reprodução/Globo/30.08.2021 Rebeca Andrade foi jurada na final do 'Super Dança dos Famosos'



A apresentadora Sonia Abrão não ficou contente com o resultado da “Super Dança dos Famosos” e criticou a campeã olímpica Rebeca Andrade, que estava no júri, por uma nota que deu a Dandara Mariana. A final aconteceu no último domingo, 29, e consagrou Paolla Oliveira como a campeã da competição. Rodrigo Simas ficou em segundo lugar e Dandara em terceiro. “Paolla Oliveira não entusiasmou na valsa – até o vestido não tinha glamour -, mas fez uma apresentação maravilhosa no samba! Perfeita no gingado, na alegria, no domínio total da coreografia e do palco inteiro. Balançou jurados e público. Mereceu a vitória! Dandara Mariana dança melhor que Paolla, mas domingo não foi seu dia! Deu azar com 9.9, nota injusta da Rebeca Andrade, e escorregou no samba, depois de uma valsa linda. Torci por ela, mas ficou em 3º. É aceitar que dói menos”, escreveu a apresentadora do “A Tarde é Sua” no Instagram.

Na opinião de Sonia, a ginasta “não entendeu que ginástica olímpica é uma coisa e dança é outra”. “Rebeca, depois de derrubar Dandara Mariana com 9.9, passou a dar 10 para todo mundo, para tentar compensar a mancada. Como jurada, medalha de latão”, escreveu a jornalista, que aproveitou para elogiar o desempenho de Rodrigo. “Foi um príncipe na valsa e um malandro contagiante no samba. Deu show! É um vice com cara de campeão.” A apresentadora da atração vespertina da RedeTV! também comentou sobre os outros jurados da competição. “Carlinhos de Jesus continua a ser o melhor jurado técnico da ‘Dança dos Famosos’. Além de mestre no assunto, sabe julgar sem magoar! Ana Maria Braga e Alexandre Pires mandaram bem no júri artístico. Deixaram a emoção rolar sem perder o senso crítico”, finalizou.