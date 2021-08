Ex-BBB recebe voz de prisão em Curitiba por dirigir embriagada

Marcela Queiroz se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas os policias constataram a embriaguez

Reprodução/Instagram/marcelaqueirozz Marcela Queiroz, do 'BBB 4', pagou fiança e foi liberada



A ex-BBB Marcela Queiroz, que participou da quarta edição do reality show da Globo, foi detida no último sábado, 28, por dirigir embriagada em Curitiba. A informação foi confirmada à Jovem Pan pela Polícia Civil do Paraná. “A Polícia Militar visualizou um veículo sendo conduzido de forma irregular e a condutora estava com um copo de bebidas em mãos. Ao realizar a abordagem, os policiais constataram que a bebida se tratava de vinho. Eles também localizaram no interior do veículo uma garrafa de vinho aberta. Diante das circunstâncias, foi oferecido o teste do bafômetro, mas o mesmo foi negado. Os policiais, porém, observaram que a condutora apresentava alguns sinais de embriaguez como hálito etílico, dispersão e arrogância”, falou Edgar Santana, delegado responsável pelo caso.

Constatada a embriaguez, os policiais deram “voz de prisão em flagrante” e levaram a ex-BBB para a unidade policial. “Ao ser interrogada, a conduzida afirmou que consumiu bebida alcoólica, vinho e cerveja, das 10h às 16h, e, após esse período, dormiu. Posteriormente, por volta das 18h30, uma amiga chegou e solicitou que ela a levasse até sua residência e no percurso [Marcela] foi abordada pela Polícia Militar”, disse o delegado. A ex-participante do “BBB 4” foi liberada após pagar uma fiança de R$ 1.000,00. “O procedimento foi comunicado ao Ministério Público e ao Poder Judiciário para que adotem as medidas pertinentes”, explicou Edgar.