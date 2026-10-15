‘Street Fighter’: curiosidades sobre o novo filme que promete levar os games para as telonas

Com elenco inusitado, visual inspirado nos anos 1990 e personagens clássicos, novo live-action da franquia aposta em nostalgia, ação e humor

Depois de mais de três décadas desde que “Street Fighter” ganhou sua primeira adaptação para o cinema, a famosa franquia de games está de volta às telonas. O novo longa, dirigido por Kitao Sakurai, aposta em uma mistura de ação, nostalgia e humor para transportar Ryu, Ken, Chun-Li e companhia para uma nova batalha.

A história se passa em 1993 e acompanha Ryu e Ken, que são recrutados pela misteriosa Chun-Li para participar do World Warrior Tournament. O que eles não sabem é que o campeonato esconde uma perigosa conspiração.

Mas, antes de conferir o resultado nos cinemas, vale conhecer algumas curiosidades sobre a produção.

O filme quer recuperar o espírito dos anos 1990

Uma das apostas do diretor Kitao Sakurai foi fazer com que o longa tivesse a cara de um filme de ação dos anos 1990. A ideia é transportar o público para a época em que “Street Fighter” dominava os fliperamas, com uma estética que conversa diretamente com a nostalgia dos fãs.

O elenco é praticamente um crossover

Se existe algo que chama atenção no novo “Street Fighter”, é o elenco. Noah Centineo interpreta Ken, enquanto Andrew Koji assume o papel de Ryu e Callina Liang vive Chun-Li. A produção ainda reúne nomes como Jason Momoa, no papel de Blanka, 50 Cent como Balrog, Roman Reigns como Akuma, Cody Rhodes como Guile e David Dastmalchian como M. Bison.

Jason Momoa como Blanka é uma das grandes apostas

Sim, aquele Jason Momoa conhecido por “Aquaman” aparece completamente transformado para viver Blanka. O personagem é um dos mais reconhecíveis da franquia e promete ser uma das figuras mais extravagantes do filme.

O elenco realmente conhece os games

A produção fez questão de reunir atores que tivessem familiaridade com a franquia. Parte do elenco é fã dos jogos, e alguns intérpretes chegaram a pesquisar profundamente a história e os movimentos de seus personagens para entender melhor o universo que estavam levando para as telas.

As lutas foram pensadas para respeitar os personagens

As sequências de ação foram construídas levando em consideração os diferentes estilos de luta dos personagens. A intenção é que cada combate tenha características próprias e que os movimentos sejam reconhecíveis para quem conhece os games.

É uma nova história, mas cheia de referências

O longa não funciona simplesmente como uma reprodução de um dos jogos. A trama cria uma nova aventura ambientada nos anos 1990, colocando Ryu e Ken novamente em rota de colisão enquanto Chun-Li os conduz para o World Warrior Tournament.

Não é a primeira vez que ‘Street Fighter’ vai ao cinema

A franquia já teve duas adaptações live-action: “Street Fighter”, de 1994, estrelado por Jean-Claude Van Damme, e “Street Fighter: A Lenda de Chun-Li”, lançado em 2009.

O novo filme chega com a missão de fazer aquilo que as versões anteriores não conseguiram completamente: transformar a energia exagerada dos games em um espetáculo cinematográfico capaz de conquistar tanto os fãs antigos quanto quem está conhecendo os personagens agora.

Com Hadoukens, golpes impossíveis, personagens clássicos e um elenco que parece ter saído de um crossover improvável, “Street Fighter” aposta justamente naquilo que tornou a franquia tão popular: não levar a pancadaria a sério demais, mas levar o universo dos personagens a sério o suficiente para os fãs reconhecerem cada detalhe.

O filme estreia dia 15 de outubro.