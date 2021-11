Globo quebra o silêncio e revela se vai processar Camila Queiroz

Emissora também esclareceu se a atriz será cortada da vinheta de final de ano e se os portais da emissora foram orientados a não publicar notícias sobre a protagonista de ‘Verdades Secretas’

Divulgação/Globo/26.11.2021 Camila Queiroz deixou a Globo antes de terminar as gravações de 'Verdades Secretas 2'



A polêmica saída de Camila Queiroz da Globo, que deixou a emissora sem concluir as gravações de “Verdades Secretas 2”, rendeu muitas especulações nos últimos dias. Buscando colocar um ponto final no assunto, a Globo usou as redes sociais do Gshow, seu canal de entretenimento, para esclarecer todos os detalhes envolvendo a não renovação do contrato da atriz. Primeiro, a emissora esclareceu que não demitiu Camila e enfatizou que o contrato da artista já havia acabado e precisaria ser estendido para ela terminar a novela de Walcyr Carrasco. “Desde o início de 2021, Camila Queiroz tem contrato por obra certa com a Globo. O último contrato, para gravação de ‘Verdades Secretas 2’, expirou no dia 10 de novembro”, informou.

A emissora também voltou a dizer que não renovou com a atriz, pois tiveram divergências contratuais: “Por conta dos rigorosos protocolos contra a Covid-19, foi necessário prorrogar as gravações. A Globo e a atriz não chegaram a um acordo para assinar a extensão contratual necessária para a conclusão das cenas da personagem Angel. Não houve, portanto, demissão, mas o encerramento de um contrato que foi cumprido até o final do prazo ajustado”. A Globo também negou que pretende entrar na Justiça contra a atriz. “A Globo não tomou a decisão de processar Camila Queiroz e sequer estuda o tema”, garantiu.

Também foi especulado na última semana que as participações da atriz nos especiais de fim de ano da emissora foram cortadas. A Globo explicou que Camila permanece no amigo secreto do “Fantástico” e que a artista só não aparecerá na vinheta de final de ano porque não participou da gravação. “A atriz já gravou o quadro do amigo oculto do ‘Fantástico’ e a participação está mantida. Ela nunca gravou participação na vinheta. Portanto, não poderia ter tido sua presença cortada.” Outra notícia desmentida é que houve uma ordem para que os portais da emissora parassem de publicar notícias sobre a intérprete de Angel: “Não há e nem houve qualquer orientação editorial dos portais da Globo para deixar de publicar notícias sobre a atriz. A Globo se pauta por seus princípios editoriais e não deixa de publicar fatos do interesse do público. Mas, obviamente, não repercutirá fake news”.

Como já esclarecido antes, por conta dos rigorosos protocolos contra a Covid-19, foi necessário prorrogar as gravações. A Globo e a atriz não chegaram a um acordo para assinar a extensão contratual necessária para a conclusão das cenas da personagem Angel. (+) — Gshow (@gshow) November 26, 2021

2 – 'A Globo vai processar Camila Queiroz' FALSO. A Globo não tomou a decisão de processar Camila Queiroz e sequer estuda o tema. — Gshow (@gshow) November 26, 2021

4 – 'Camila foi cortada da vinheta de fim de ano' FALSO. A atriz nunca gravou participação na vinheta. Portanto, não poderia ter tido sua presença cortada. — Gshow (@gshow) November 26, 2021