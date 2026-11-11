Suzane Richthofen diz que recebeu McDonald’s de promotor: ‘Eu comendo e ele se declarando’

Em documentário da Netflix, condenada pelo assassinato dos pais relembra suposta investida amorosa de integrante do MP

Uma história inusitada envolvendo Suzane von Richthofen voltou a repercutir após a estreia do documentário Suzane von Richthofen: O que o Tempo Não Apaga, lançado pela Netflix nesta quarta-feira (11). Em um dos momentos mais surpreendentes da produção, ela conta que recebeu um lanche do McDonald’s de um promotor de Justiça que, segundo seu relato, estaria apaixonado por ela enquanto cumpria pena na prisão.

O episódio aconteceu em 2007 e envolve Eliseu José Berardo Gonçalves. No documentário, Suzane afirma que o promotor a convidou para uma conversa no Ministério Público, inicialmente com a justificativa de discutir as condições da penitenciária onde estava detida.

Segundo a versão apresentada por ela, o encontro tomou um rumo inesperado. Suzane conta que, durante a conversa, o homem começou a ler poesias e a fazer declarações amorosas.

“Eu nunca mais esqueci você, não consigo parar de pensar em você”, teria dito o promotor, de acordo com a lembrança de Suzane.

Ela também relata que ele chegou a imaginar um relacionamento fora da prisão, com passeios no shopping e gestos românticos. Entre as declarações, estaria a ideia de acordá-la pela manhã com um suco de laranja.

Mas o detalhe que mais chamou a atenção foi o presente levado pelo promotor. De acordo com Suzane, um homem apareceu com uma mala e entregou um lanche do McDonald’s, que teria sido comprado especialmente para ela.

“Isso aqui é pra você. Eu comprei e mandei trazer pra você, eu sei que você adora”, teria dito o promotor.

Ao relembrar a situação, Suzane caiu na gargalhada durante a entrevista. Questionada sobre o que fez com o presente, respondeu que simplesmente comeu.

“Eu adoro McDonald’s e eu não podia comer lá. Comecei a comer, eu comendo e ele se declarando”, contou.

Promotor negou as acusações

A história não é inédita. Em 2007, Suzane já havia acusado Eliseu de demonstrar interesse amoroso por ela. O promotor, por sua vez, sempre negou as acusações.

Em setembro de 2010, Eliseu recebeu uma suspensão de 22 dias da Corregedoria-Geral do Ministério Público de São Paulo por descumprimento de dever funcional.

No documentário, Suzane também conta que, depois que a história ganhou repercussão, o comportamento do promotor teria mudado completamente. Segundo ela, ele foi até a penitenciária e a tratou de maneira hostil.

Documentário revisita crime que chocou o Brasil

Dirigido por Lygia M. Barbosa e Paulo Gambale Maká, Suzane von Richthofen: O que o Tempo Não Apaga apresenta a primeira entrevista da condenada em aproximadamente dez anos.

A produção revisita o assassinato de Manfred e Marísia von Richthofen, pais de Suzane, ocorrido em outubro de 2002. O crime foi planejado com a participação da filha e executado pelos irmãos Daniel e Christian Cravinhos.

Além de apresentar a versão de Suzane sobre o caso, o documentário reúne imagens de arquivo, depoimentos de pessoas ligadas à história e entrevistas com especialistas. A produção também aborda a repercussão midiática do assassinato e a ressocialização de pessoas condenadas.

Com revelações sobre os bastidores da prisão e episódios pouco conhecidos do público, o documentário promete reacender o debate sobre um dos casos criminais mais conhecidos do país.