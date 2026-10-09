Tem algo assustador escondido no oceano: por que você precisa assistir a Profundezas, nova série da Netflix

Com Josh Hartnett, produção mistura suspense, terror e mistérios marítimos em uma história que transforma uma pequena cidade em palco de acontecimentos aterrorizantes

E se o maior perigo estivesse escondido bem debaixo dos seus pés? Essa é a sensação que Profundezas, nova minissérie da Netflix, promete provocar. Lançada em 8 de outubro, a produção aposta em uma criatura misteriosa, segredos do passado e uma comunidade que precisa lutar para sobreviver diante de uma ameaça vinda do mar.

A história acompanha Calvin Penney, interpretado por Josh Hartnett, um pescador que vive na pequena cidade costeira de Snooks Arm, em Terra Nova, no Canadá. Enquanto tenta manter a família unida e enfrentar as dificuldades da vida, ele vê sua rotina virar de cabeça para baixo quando acontecimentos inexplicáveis começam a aterrorizar os moradores.

Para investigar o que está acontecendo, Calvin se une à cientista marinha Fonda Howander, vivida por Mackenzie Davis. Juntos, eles tentam entender a origem da ameaça antes que seja tarde demais. O mistério, porém, está ligado a segredos antigos e a acontecimentos que podem mudar completamente a vida da comunidade.

Um suspense que vai além do terror

Um dos pontos interessantes de Profundezas é que a série não se limita à presença de uma criatura assustadora. A trama também aborda conflitos familiares, a luta pela sobrevivência e o futuro de uma comunidade que enfrenta mudanças profundas.

O passado de Calvin tem um papel importante na história, especialmente por causa de uma tragédia que marcou sua infância. Conforme novos acontecimentos surgem, o personagem precisa confrontar lembranças dolorosas enquanto tenta proteger os filhos.

A produção ainda conta com Charlie Heaton, conhecido por interpretar Jonathan Byers em Stranger Things. Na minissérie, ele vive Wade, filho de Calvin, que também acaba envolvido nos acontecimentos misteriosos.

Por que vale a pena assistir?

Com seis episódios, Profundezas é uma opção para quem gosta de histórias que misturam suspense, terror e mistério, especialmente aquelas que constroem uma atmosfera de tensão aos poucos.

A ambientação em uma pequena cidade costeira ajuda a criar a sensação de isolamento, enquanto a presença de algo desconhecido nas águas transforma o oceano em uma ameaça constante. Afinal, quando ninguém sabe exatamente o que está acontecendo, até as situações mais comuns passam a parecer perigosas.

A série também chama a atenção por reunir Josh Hartnett, de Armadilha e Oppenheimer, Mackenzie Davis, de Não Fale o Mal, e Charlie Heaton, em uma trama que combina elementos sobrenaturais com dramas humanos.

Se você gosta de produções como A Maldição da Residência Hill e histórias em que o mistério cresce a cada episódio, vale dar uma chance à novidade.

A dica é assistir sem procurar muitas explicações antes de começar. Parte da graça está justamente em descobrir, junto com os personagens, o que está escondido nas profundezas e por que a pequena cidade se tornou alvo de acontecimentos tão assustadores.

Profundezas já está disponível na Netflix.