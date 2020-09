‘Game of Thrones’: Kit Harington achava que Jon mataria o Rei da Noite

Ator foi surpreendido quando descobriu quem seria o responsável por matar o vilão da série

Reprodução/HBO Harington leu com surpresa roteiro que revelava quem seria o responsável por matar vilão da série



O ator Kit Harington tinha certeza que seu personagem em “Game of Thrones” seria o responsável por um dos momentos mais aguardados pelos fãs da série. Em entrevista ao The Hollywood Reporter, Maisie Williams, a intérprete de Arya na trama criada por George R.R. Martin, revelou que, desde a terceira temporada, o colega achava que Jon Snow seria o autor da facada no Rei do Noite, o grande vilão da produção e que foi morto por Arya. “Ele me disse: ‘alguém me falou, na terceira temporada, que eu mataria o Rei da Noite’. Mas, quando ele leu o roteiro, era a Arya! Eu acho que teria sido óbvio demais. Estou feliz que foi a Arya, acho que tive a melhor história da última temporada”, celebrou a atriz.

“Game of Thrones” transmitiu a sua oitava e última temporada no ano passado, mas o final dividiu a opinião dos fãs. Além do desfecho do vilão principal, outras decisões frustraram os fãs e, em entrevista recente, Kit Harington falou sobre o rumo tomado por seu personagem e explicou por que Jon Snow não poderia ficar com o Trono de Ferro. “Ele jamais seria feliz no Sul, ele era como Ned Stark. Quando Ned vai para o Sul, ele está em perigo”, disse. “Ele pertence ao Norte”, justificou.