Nick Fury ganhará série com Samuel L. Jackson no Disney+

Ator vai retornar como o épico agente secreto da S.H.I.E.L.D. em produção inédita do streaming da Disney

Reprodução Nick Fury vai ganhar própria série na plataforma de streaming da Disney



O personagem Nick Fury, vivido nos cinemas por Samuel L. Jackson, vai ganhar uma série própria no Disney+. As informações são da Variety. A produção marcará o retorno de Jackson ao personagem, que apareceu pela última vez na cena pós-créditos de “Homem-Aranha: Longe de Casa”. A Marvel Studios vai comandar o projeto, que terá entre os roteiristas Kyle Bradstreet, escritor e produtor-executivo da série “Mr. Robot”. A trama, nome e atores envolvidos na série de Nick Fury ainda não foram revelados pelo Disney+ e mais informações devem surgir nos próximos meses.

“WandaVision” é outra produção do Disney+ ambientada no universo da Marvel e que deve estrear ainda em 2020. No primeiro trailer revelado no início da semana, vemos o casal Feiticeira Escarlate e Visão levando uma vida aparentemente normal, mas que já deixa claro que a heroína irá usar seus poderes para brincar com as diversas possibilidades da realidade. Numa delas, ela e o Visão estão “vivendo” em uma série dos anos 50 como a família perfeita. Em outros flashes, eles aparecem com filhos e roupas dos anos 80. No “mundo real”, Visão aparece desorientado tentando entender o que está acontecendo. Ainda sem data de estreia, “WandaVision” será lançada no Disney+.