Eliminado do ‘BBB 21’, Nego Di diz que Karol Conká parece sociopata; assista

Humorista disse que o comportamento da sister no reality deixa ele preocupado

Reprodução/Multishow Nego Di criticou as atitudes de Karol Conká no 'BBB 21'



Após deixar o “BBB 21” com a maior rejeição da história do programa, Nego Di tem demonstrado que está muito decepcionado com Karol Conká. Dentro da casa, eles eram muitos próximos e, depois de sair e analisar as atitudes da sister, ele mudou sua opinião sobre a cantora e falou, durante o programa “BBB: A Eliminação”, exibido no Multishow, que a rapper parece uma sociopata. “Dói um pouco e ao mesmo tempo me preocupa porque existe um limite entre você ser um jogador e entre você… é igual aquela brincadeira que falei do parafuso a menos. Parece até um pouco de sociopatia, não é algo normal”, disse o humorista ao falar do comportamento de Karol no jogo. Nego Di também falou que a saída dele vai deixar Projota mais esperto, pois todos lá dentro tem receio do cancelamento. “Ele é muito inteligente e ficou refletindo logo na minha saída. Ele tem o coração bom, mas ele erra também.” Essa não é a primeira vez que o ex-BBB critica a cantora, em sua participação no café da manhã com a Ana Maria Braga, Nego Di disse que foi manipulado por Karol e que vendo aqui de fora achou errado as atitudes que ela teve com Lucas Penteado. “Cai no grupo errado, achei que era um bom jogador, mas eu me senti usado para caramba”, declarou no “Mais Você”.

nego di chamando a karol de sociopata 🗣 #bbb21 pic.twitter.com/AAh4yUDviz — Luca (@_lucamachado) February 18, 2021

Nego Di chamou a Karol de sociopata no A Eliminação 🔥🔥🔥 — yasmini 🐒 (@yasbotelho_) February 18, 2021

Olha, o ranço no Nego Di diminuiu 0,37% por ele ter falado claramente temer que a Karol Conká seja sociopata. Pq eu bem acho real que é alguma patia sim. E não apenas antipatia. Kkkk #EliminacaoBBB #BBB2021 — Eu mesma: Basculhometra! (@Mr_LAN_) February 18, 2021

Nego di chamou a Karol de sociopata no multishow kkk nego di realinhando os chakras pós Jaque Patombá — Leticia (@_leticiafb) February 18, 2021