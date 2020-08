Gui Araújo diz que namoro com Anitta acabou por ‘incompatibilidade de agendas’

Modelo participou do programa Pânico nesta quarta-feira, 19

Reprodução/ Instagram Gui Araújo e Anitta se relacionaram neste ano



O apresentador e influenciador digital Gui Araújo falou, em entrevista ao Pânico nesta quarta-feira (19), sobre o fim do relacionamento com a cantora Anitta. “Nós não tivemos nenhuma briga, [o término] foi mais por incompatibilidade de agenda e afins. Foi saudável e bom enquanto durou. Se eu voltaria? É logico que eu voltaria, nossa relação continua amigável. Ela é uma mulher maravilhosa”, disse.

Sobre uma possível indireta postada nas redes sociais para a ex, Gui disse que não foi para Anitta, mas sim uma parte da nova música que ele deve lançar durante essa semana. “Mas se serviu não tem problema”, afirmou. Se lançando no mundo da música, o apresentador do “MTV Hits” comentou que não quer rotular o tipo de som que faz. “Tive uma banda, um grupo de pagode por 12 anos. Depois que eu entrei para TV não conseguia mais conciliar com as gravações e o reality, então abri mão da banda, mas continuo fazendo o meu som. Não classifico muito esse som que eu faço, costumo encarar como um som pop”, disse o autor da música Volta, lançada no ano passado.

“De Férias Com o Ex”

Gui Araújo ficou famoso por participar da primeira temporada do reality de pegação da MTV, ‘De Férias com o Ex’, em 2016 onde teve um romance com a influencer Gabi Brandt. Sobre o programa, o modelo disse que nada é armado. “A vida normal é assim. Na suíte master, você é sorteado para ir com alguém, fui sorteado algumas vezes e quando não fui, me chamaram para ir”, revelou. A participação em outros programas do tipo não está fechada. “Costumo dizer que ‘dinheiro na mão, calcinha no chão’. Pagando bem que mal tem? Brincadeiras a parte, tudo faz parte de um planejamento e um projeto, não é nada avulso. O que for válido financeiramente eu vou, com certeza”, finalizou.