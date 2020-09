‘The Waking Dead’ termina em sua 11ª temporada, anuncia AMC

Série sobre zumbis teve queda vertiginosa de audiência e grandes nomes deixando a produção nos últimos anos

Divulgação Daryl e Carol vão ganhar spin-off sobrevivendo no mundo dominado pelos zumbis



A série “The Walking Dead” vai terminar em sua 11ª temporada, anunciou a emissora AMC nesta quarta-feira (9). A produção, que adapta a HQ homônima sobre zumbis, sofreu grandes baixas de elenco nos últimos anos, além de uma queda vertiginosa de audiência. Prevista para o final de 2022, a última temporada de “TWD” não será um adeus definitivo ao universo dos mortos-vivos: a AMC revelou que desenvolve mais dois spin-offs baseados na série original, que já conta com “Fear The Walking Dead” e a inédita “World Beyond“, focada no público jovem.

Uma das novas produções irá acompanhar Daryl e Carol sobrevivendo no mundo dominado por zumbis. Esse spin-off tem previsão de chegar às telinhas em 2023 e terá a participação de Angela Kang, a atual showrunner da série principal. Já a outra produção será uma antologia comandada por Scott Gimple, “Tales of the Walking Dead”, que pretende explorar personagens novos e os já conhecidos em histórias individuais por episódio. Essa série, no entanto, ainda não teve previsão de estreia revelada.