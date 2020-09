‘The Mandalorian’: Baby Yoda é destaque nas primeiras fotos da 2ª temporada

Jon Favreu disse que novos personagens ajudarão a tirar o foco do Mandaloriano ao mesmo tempo em que universo será expandido na série

LUCASFILM LTD. & TM. Baby Yoda e Mando conhecerão outros personagens ao longo de sua jornada no universo 'Star Wars'



Há um mês de estrear seus novos episódios, “The Mandalorian” revelou nesta terça-feira (8) as primeiras imagens da segunda temporada. A série live-action que se passa no universo de “Star Wars” destaca Baby Yoda e o Mandaloriano nas fotos exclusivas da EW. Os personagens Cara Dune (Gina Carano) e Greef Karga (Carl Weathers) também foram clicados no set da produção.

Em entrevista à publicação, Jon Favreu, criador de “The Mandalorian”, comentou que a nova temporada irá expandir o universo apresentado, além de tirar o foco de Mando com a introdução de novos personagens – ainda não revelados pela Disney. “As histórias se tornarão menos isoladas e cada episódio terá seu próprio tom. Esperamos trazer muito mais escopo para o show”, disse. “Com a chegada de novos personagens, haverá oportunidade para seguir diferentes narrativas”, completou Favreu citando “Game of Thrones” como um exemplo de produção que mostrou, para um mesmo personagem, diferentes storylines que prenderam a atenção do público.

Veja as imagens: