‘The Chosen’: nova temporada chega ao Prime Video e prepara o capítulo mais dramático da série

Produção que conquistou milhões de fãs ao redor do mundo retorna para contar os últimos momentos de Jesus antes da crucificação

Uma das séries bíblicas mais populares dos últimos anos está prestes a entrar em sua fase mais dramática. The Chosen – Os Escolhidos retorna ao Prime Video com a 6ª temporada em 15 de novembro de 2026, levando a história de Jesus para o momento que antecede sua crucificação.

Criada por Dallas Jenkins, a produção se tornou um fenômeno ao apostar em uma abordagem diferente das tradicionais histórias bíblicas. Em vez de apresentar apenas os grandes acontecimentos da vida de Jesus, The Chosen acompanha também os conflitos, relações e dramas pessoais das pessoas que cruzaram seu caminho.

A série é estrelada por Jonathan Roumie, que interpreta Jesus, e apresenta sua trajetória principalmente a partir do olhar de seus discípulos e daqueles que conviviam com ele. A proposta ajudou a transformar uma história conhecida por milhões de pessoas em um drama mais próximo e humano.

Agora, porém, a trama chega ao seu ponto de maior tensão. A 6ª temporada acompanha os acontecimentos que antecedem a crucificação, mostrando o último dia de Jesus pela perspectiva tanto daqueles que o amam quanto daqueles que desejam sua condenação.

O conflito entre os seguidores de Jesus, as autoridades religiosas e os romanos ganha ainda mais força enquanto a história se aproxima de um dos momentos mais conhecidos da Bíblia.

A nova temporada também prepara uma grande virada para a franquia. Depois dos episódios exibidos no Prime Video, a crucificação será apresentada em um filme para os cinemas, previsto para chegar ao público em 2027.

Para quem ainda não conhece a produção, o momento é ideal para começar a maratona. As cinco primeiras temporadas estão disponíveis no Prime Video e ajudam a preparar o público para a fase mais intensa de The Chosen.