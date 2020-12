‘Tom & Jerry’, ‘Space Jam’ e ‘Hermanoteu na Terra de Godah’ estão entre os lançamentos de 2021

Além das atrações que prometem fazer sucesso nos cinemas, a nova temporada da animação ‘Irmão do Jorel’ chega ao Cartoon Network em 2021

Divulgação/Warner Live-action de 'Tom & Jerry' estreia em 2021



A Warner está cheia de novidades para 2021 e os anúncios foram feitos em um mega painel que aconteceu neste domingo, 6, na CCXP Worlds. O primeiro anúncio trouxe detalhes do live-action de “Tom & Jerry”, que chega aos cinemas no próximo ano. O filme se passa em Nova York e pela primeira vez os rivais mais conhecidos dos desenhos animados terão que trabalhar juntos. Os clássicos personagens continuam como animações no longa, mas eles vão interagir com um elenco real que inclui Chloë Grace Moretz e Colin Jost. Seguindo a mesma linha de misturar animação com realidade, a Warner também prepara uma nova versão de um clássico do estúdio. “Space Jam – Um Novo legado” chega aos cinemas no próximo ano e, desta vez, contará com o famoso jogador de basquete americano LeBron James contracenando com os conhecidos personagens de “Looney Tunes”.

A peça “Hermanoteu na Terra de Godah” ganhou uma versão cinematográfica que também chega aos cinemas no próximo ano. “Os fãs vão ver outra coisa no cinema. O filme explica por que o Hermanoteu não aparece na Bíblia”, adiantou o ator Jovane Nunes. O longa está cheio de efeitos especiais e os cenários e figurinos foram pensados para trazer muito realismo para a história, mas o estilo de humor que fez sucesso no teatro continua o mesmo. “Assim como na peça, a gente improvisou. Tem muita coisa que a gente criou na hora, muita ideia surgia quando chegava no set de gravações”, contou o ator Victor Leal. Outra produção brasileira de destaque é a animação “Irmão do Jorel” que está com a quarta temporada pronta para estrear em 2021 no Cartoon Network. Serão 26 episódios de 11 minutos e entre as novidades são novos personagens. Uma curiosidade é que para produzir os novos episódios, foi necessário um ano e meio de trabalho e, nesta temporada, a animação chega ao episódio 100 e os fãs podem esperar por algo especial.