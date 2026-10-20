U2 volta à NFL em grande estilo e terá show transmitido ao vivo pela Netflix

Banda se apresenta no intervalo de Packers x Rams em novembro, em evento que também celebra seus 50 anos de carreira

Prepare-se para uma noite que promete misturar futebol americano, música e nostalgia. O U2 foi confirmado como atração do intervalo do primeiro jogo da história da NFL realizado na véspera do Dia de Ação de Graças. E o melhor: o evento será transmitido ao vivo pela Netflix para assinantes de todo o mundo.

A apresentação acontece na quarta-feira, 25 de novembro, durante o confronto entre Green Bay Packers e Los Angeles Rams, diretamente do SoFi Stadium, na Califórnia. A partida começa às 22h, no horário de Brasília, e o show do U2 acontece no intervalo, portanto o horário exato da apresentação dependerá do andamento do jogo.

A escolha da banda não poderia ser mais simbólica. O U2 completa 50 anos de carreira em 2026, desde sua formação em Dublin, em 1976. O show também marca o retorno do grupo aos grandes palcos da NFL quase 25 anos depois de uma das apresentações mais lembradas de sua carreira.

U2 já fez história no Super Bowl

Em 2002, Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. protagonizaram o intervalo do Super Bowl XXXVI, poucos meses após os atentados de 11 de setembro de 2001.

A apresentação ficou marcada pela homenagem às vítimas, com os nomes sendo projetados durante a performance enquanto Bono revelava uma bandeira dos Estados Unidos escondida no interior de seu casaco.

Agora, mais de duas décadas depois, o grupo retorna à NFL em um momento especial de sua trajetória. A apresentação também acontece poucos dias depois do lançamento de “Carnaval de Luz”, novo álbum de estúdio do U2, previsto para chegar às plataformas em 13 de novembro.

Netflix aposta novamente em grandes shows

A transmissão faz parte da estratégia da Netflix de transformar seus jogos da NFL em grandes eventos de entretenimento. Em 2024, a plataforma exibiu o especial Beyoncé Bowl, com Beyoncé no intervalo da partida de Natal. No ano seguinte, foi a vez de Snoop Dogg comandar o espetáculo.

Para assistir ao jogo e ao show do U2, basta ter uma assinatura ativa da Netflix. A transmissão estará disponível nos planos da plataforma, sem cobrança adicional específica pelo evento.

Além do peso histórico do U2, a noite promete ser ainda mais especial por reunir uma das maiores bandas de rock do mundo, uma das principais ligas esportivas dos Estados Unidos e o alcance global do streaming.

Em outras palavras: se você gosta de U2, NFL ou simplesmente de grandes eventos ao vivo, vale marcar o dia 25 de novembro no calendário.