Veja onde assistir ‘Titanic’, filme de 1997 que conta a história do naufrágio

IMDB/ Reprodução 'Titanic' recebeu onze estatuetas do Oscar



Lançado em 1997, o filme “Titanic” é um clássico do cinema e um dos campeões de bilheteria da história até hoje. Premiado com onze estatuetas do Oscar, o longa-metragem está disponível no Brasil na plataforma de Streaming Star+. O filme voltou a ser assunto após o sumiço do submarino que foi ao fundo do mar para conhecer os destroços do transatlântico naufragado em 1912. Com mais de três horas de duração, “Titanic” é estrelado pelo casal Kate Winslet, que vive Rose, e Leonardo DiCaprio, no papel de Jack, e teve a direção de James Cameron.