‘Velozes e Furiosos 9’ divulga trailer com presença de John Cena; assista

Continuação de uma das principais franquias de ação da atualidade, “Velozes e Furiosos 9” ganhou um trailer inédito na manhã desta quarta-feira, 14, e deu detalhes sobre a trama do novo longa da história de Dominic Toretto (Vin Diesel) e sua família. Um dos destaques do material de divulgação ficou para a participação de John Cena, que interpretará Jakob, irmão do protagonista. Além disso, Charlize Theron, Helen Mirren, Ludacris, Tyreese Gibson, Jordana Brewster, Michelle Rodriguez e Sung Kang retornarão aos seus papéis no filme. As ausências de destaque ficaram por conta de Dwayne “The Rock” Johnson e Jason Statham, que haviam participado do último longa da franquia e estrelaram o spin-off “Hobbs & Shaw“. A estreia do filme está marcada para o dia 25 de junho nos Estados Unidos. No Brasil, o longa ainda não tem data para estrear.

Confira o trailer completo: