Estrela de Orphan Black, Tatiana Maslany será ‘She-Hulk’ na série do Disney+

Produção ainda terá Kat Coiro (Brooklyn 99 e Modern Family) como diretora e Jessica Gao (Ricky e Morty) como roteirista

Reprodução/ Instagram Tatiana Maslany fez sucesso em Orphan Black



De acordo com o site Deadline, a atriz Tatiana Maslany será a intérprete de ‘She-Hulk‘, série homônima da Marvel que será lançada no serviço de streamming Disney+. Conhecida por sua atuação em Orphan Black, Tatiana já venceu o Emmy de melhor atriz dramática e indicada ao Globo de Ouro pelo mesmo trabalho. Ainda não há previsão de quando a série começa a ser gravada. Segundo fontes, a equipe da Marvel Studios já escolheu Kat Coiro (Brooklyn 99 e Modern Family) como diretora e Jessica Gao (Ricky e Morty) como roteirista.

She-Hulk é Jennifer Walters, advogada e prima de Bruce Banner (Hulk). Uma transfusão de sangue de emergência de seu primo dá a Walters os mesmo poderes que o poderoso monstro verde tem nos quadrinhos, mas ao contrário de Banner, Jennifer é capaz de manter a inteligência e a personalidade quando se transforma. O projeto segue a linha de ‘diversidade’ que Kevin Feige quer implementar no MCU que já conta com Brie Larson como a franquia de Capitã Marvel, Scarlett Johansson no filme de Viúva Negra e Elizabeth Olsen com a série da Feiticeira Escarlate, ‘WandaVision’.