Wagner Moura é o primeiro sul-americano a receber prêmio no Festival de Zurique

Ator recebeu o Golden Eye Award pelo conjunto da carreira e pela atuação no longa ‘O Agente Secreto’, dirigido por Kleber Mendonça Filho

Andreas Becker/EFE/EPA O ator brasileiro Wagner Moura chega ao tapete verde antes de receber o Golden Eye Award no Festival de Cinema de Zurique



O ator brasileiro Wagner Moura foi homenageado com o Golden Eye Award, principal prêmio do Festival de Cinema de Zurique, na Suíça. Ele se tornou o primeiro artista da América do Sul a receber a honraria, concedida pelo conjunto da carreira e pela atuação no longa O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho.

Em discurso, Moura destacou que o prêmio vai além de sua trajetória pessoal: “É um reconhecimento que eu carrego e entendo que não é apenas sobre mim, ou o que faço, mas sobre o cinema sul-americano. E isso me deixa muito orgulhoso”.

Kleber Mendonça Filho, responsável pela produção, celebrou o feito do colega. “Ele é incrivelmente carismático. Uma estrela do cinema, um grande ator e uma ótima pessoa. Ou seja, é o pacote completo”, disse.

O festival, que vai até 10 de outubro, marcou também a estreia internacional de O Agente Secreto. O filme é apontado como uma das apostas brasileiras para a temporada de premiações, e Wagner Moura já é cotado para indicações a prêmios como o Oscar 2026 e o Globo de Ouro, segundo a revista norte-americana Variety.

Publicado por Felipe Dantas

