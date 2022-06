William Bonner quebra o silêncio e fala se deixará a Globo no próximo ano

Apresentador do ‘Jornal Nacional’ disse que os rumores da sua saída são falsos e enfatizou que pretende continuar trabalhando por muito tempo

Reprodução/Globo William Bonner está na Globo há 36 anos e apresenta o 'Jornal Nacional' há 26



O apresentador William Bonner interrompeu suas férias para comentar os boatos de que ele deixará a Globo no próximo ano. O jornalista está emissora há 36 anos e há 26 ocupa a bancada do “Jornal Nacional”, no qual também atua como editor-chefe. Procurada pela Jovem Pan, a Globo informou que Bonner desmentiu os rumores à colunista Cristina Padiglione, da Folha de S. Paulo. Na publicação, o jornalista declarou: “Meus planos profissionais estão todos concentrados no ‘Jornal Nacional’ e em projetos do jornalismo da Globo para os quais fui e ainda vier a ser escalado. Estou completando nesses dias de junho exatos 36 anos na Globo e me sinto com energia e disposição para seguir por muito tempo no desempenho de um trabalho que considero de enorme relevância para o nosso país”. O apresentador está curtindo suas férias nos Estados Unidos junto com a mulher, a fisioterapeuta Natasha Dantas, e surpreendeu seus seguidores ao postar um vídeo no qual reproduz uma clássica cena do personagem Rocky Balboa (Sylvester Stallone) no Museu de Arte da Filadélfia. Desafiado pela parceira, ele subiu a escadaria do local correndo ao som de Gonna Fly Now, de Bill Conti.