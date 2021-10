Ex-prefeito de Diamantino e esposa morrem em acidente de moto

Casal estava em uma viagem com amigos rumo à Cascavel e bateu de frente com uma carreta; eles deixam três filhos

Reprodução/Facebook Eduardo e Suzana sofreram um acidente neste domingo



O ex-prefeito da cidade de Diamantino, no norte do Mato Grosso, Eduardo Capistrano (PDT), e a esposa dele, Suzana Dalmolin, morreram neste domingo, 2, em um acidente durante uma viagem com um grupo de motoqueiros. O casal estava de moto com amigos na BR-163, rumo à Cascavel, no Paraná, quando bateu de frente com uma carreta. Eduardo foi prefeito de Diamantino entre 2016 e 2020. Ele é filho do ex-deputado federal Erival Capistrano. Suzana foi servidora pública municipal da cidade. O casal deixa três filhos de 7, 4 e 1 ano. A Prefeitura de Diamantino decretou luto oficial de três dias a partir deste domingo. “É com muito pesar que recebo a notícia do falecimento de Eduardo e Suzana Capistrano, estamos todos consternados com o ocorrido, deixando os votos de pesar de toda a administração”, lamentou o prefeito da cidade, Manoel Loureiro Neto. “Ambos deixam um grande legado de trabalho e serviços prestados ao nosso município, mãe e pai de três meninos, serão lembrados pelo auxílio e dedicação à população. Nossas condolências a amigos e familiares e externo em nome de todos de nossa gestão, quando externo os votos de conforto na fé neste momento de dor.”