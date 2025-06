Virginia Fonseca exibe corpo tonificado em dia de piscina em Goiânia: ‘Sextou’

Ex-namorada de Zé Felipe aproveitou a ocasião para se bronzear e se exercitar, desfrutando do dia ao lado do amigo Hebert Gomes e de suas filhas, Maria Alice e Maria Flor

Reprodução/@virginia Virgínia aproveita dia dia de folga



Virginia Fonseca, aos 26 anos, exibiu sua silhueta tonificada enquanto se divertia na piscina de sua residência em Goiânia. A influenciadora, vestindo um biquíni azul, publicou diversos vídeos em seus stories no Instagram nesta sexta-feira. A ex-namorada de Zé Felipe aproveitou a ocasião para se bronzear e se exercitar, desfrutando do dia ao lado do amigo Hebert Gomes e de suas filhas, Maria Alice e Maria Flor. Virginia destacou seu corpo definido e expressou sua gratidão na legenda: “Sextou! Obrigada, Deus, sou só gratidão”.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA