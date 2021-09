Youtuber Rezende anuncia mudanças e diz que quer mostrar mais o seu dia a dia: ‘Coisas que filtro’

Em entrevista ao Pânico, influenciador digital afirmou estar cansado de moldes antigos e esclareceu que novos conteúdos serão focados em viagens: ‘Já tem muita gente fazendo a mesma coisa na internet’

Reprodução/Pânico Rezende, youtuber e influenciador digital, foi o convidado do programa Pânico desta quinta-feira, 16



Nesta quinta-feira, 16, o programa Pânico recebeu o youtuber e influenciador digital Rezende. Em entrevista, ele falou sobre o novo formato que começou a explorar em suas redes sociais, onde tem como foco a gravação do seu dia a dia em viagens. “Depois dos cinco anos que fiz Minecraft, mudei o conteúdo para vlog, fiquei 4 anos fazendo competições e brincadeiras, mas chegou o momento que eu cansei e saturou, já tem muita gente fazendo a mesma coisa na internet. Agora eu quero mudar, o objetivo de ter ido para o México foi dar essa virada de chave para um conteúdo mais daily vlog, um dia a dia meu. Coisas que eu geralmente não mostro, que às vezes eu me filtro, agora quero realmente mostrar. Quero incluir viagens. A gente fez essa viagem pro México e o intuito era tirar férias, era para a gente ficar 7 dias, mas percebi que dava para gravar, porém seria mais difícil do que no Brasil, mas preferi ficar lá um pouco para me forçar a mudar, me adaptar ao que tinha lá. Vamos ter mais viagens, vamos revelar amanhã no canal uma viagem para os Emirados Árabes.”

Dono de uma empresa de influenciadores digitais, que já agenciou a carreira de Virgínia Fonseca, esposa de Zé Felipe, Rezende contou sobre os processos de contrato e o dia a dia de trabalho entre a equipe. “Eu acho que eu tenho uma vantagem em relação à vaidade, a gente veio do início, começaram comigo, eram pessoas que não tinham noção de gravação, foram pegando o meu jeito. Em relação à agência, é muito raro ter esse tipo de problema do ‘Ah, não vou gravar isso’. Com convidados a gente procura mostrar quantas pessoas estão envolvidas, como câmeras, produtores, designers, e eles percebem o tamanho do negócio, não tem como se preocupar com detalhes, tem que gravar o vídeo e acabou. A gente procura pessoas que a gente olha e tem potencial para crescer, que se destacam. A gente vê o interesse da parceria, e assim assina o contrato.”

Confira na íntegra a entrevista com Rezende: