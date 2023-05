Zé Vaqueiro, Iza e Alceu Valença: Virada Cultural agita São Paulo, mas violência preocupa; confira as atrações

Prefeitura tem programação para arenas, SESCs e centros culturais em todas as regiões da capital; estações de metrô da região central estarão disponíveis para embarque e desembarque por 24 horas

Gabriela Biló/Estadão Conteúdo - 18/05/2019 Vale do Anhangabaú lotado para o show de Caetano Veloso na Virada 2019; prefeitura estima público de 4 milhões no evento deste ano



Neste final de semana, 27 e 28, São Paulo realiza a 18ª edição da Virada Cultural. Com 12 palcos espalhados pela capital paulista, a comemoração promete abordar o pertencimento à cidade. Ao todo, serão cerca de 500 atrações gratuitas divididas entre música, cinema, teatro, dança, circo, meio ambiente e sarau para um público de 4 milhões de pessoas, segundo estimativa de prefeitura. Entre os principais destaques, o palco localizado no Vale do Anhangabaú, único onde a programação segue durante a madrugada, irá abrir a festa às 18h de sábado, com o show da drag queen Gloria Groove. Em seguida, se apresentam nomes como BaianaSystem, às 20h, Luedji Luna, à 1h30, e Alceu Valença, às 16h do dia 28. A cantora Iza encerra a programação do coração de São Paulo às 18h30. O evento oferece estrutura especial para PCD e tradução em libras, além de revista fiscalizada na entrada dos espaços. As estações São Bento (Linha 1-Azul) e Anhangabaú (Linha 3-Vermelha) ficarão disponíveis para embarque e desembarque durante toda a madrugada.

Na zona sul, o Palco Capela do Socorro recebe o cantor Zé Vaqueiro. Em Parelheiros, o sambista Diogo Nogueira se apresenta na tarde de sábado, enquanto Fundo de Quintal e Tarcísio do Acordeon finalizam a programação no dia 28. É destaque ainda o show do grupo Raça Negra, às 21h do dia 27, em Heliópolis. O mesmo local contará com as apresentações do funkeiro MC Livinho, na tarde do mesmo dia, e fecha as comemorações com o forró de Tierry, às 17h do domingo. Atrações de rock também foram confirmadas para a zona sul da capital. O Roupa Nova chega no Centro Cultural Grajaú no dia 28, às 13h. A poucos quilômetros dali, o Sesc Interlagos participa da programação, com apresentações das bandas Supercombo (27) e Far From Alaska (28). As atrações seguem em diferentes arenas e centros culturais da zona norte. Na região da Parada Inglesa, Carlinhos Brown abre a programação, e Ferrugem finaliza. A Brasilândia recebe Marcelo Falcão, da banda O Rappa, e outros nomes como Psirico e Emicida.

Na zona oeste, o Butantã começa a programação com o pagodão baiano do grupo ÀTTOXXÁ, seguido pelo rapper Rico Dalasam e o consagrado grupo pernambucano Nação Zumbi, ícone do movimento manguebeat. No dia seguinte, é a vez do palco na Avenida Eliseu de Almeida receber algumas das maiores revelações dos últimos anos. A dupla AnaVitória abre a tarde que será finalizada com as apresentações da banda Melim e da cantora mineira Marina Sena. O tropicalista Tom Zé se apresenta no Centro Cultural Tendal da Lapa na tarde de domingo, enquanto o cantor Otto encabeça uma homenagem a Reginaldo Rossi no Sesc Pompeia, nas duas noites do final de semana. Para o público gospel, a arena Itaquera preparou uma programação especial com Aline Barros. O local também traz o novo nome do rap Baco Exu do Blues e o ator e funkeiro MC Cabelinho. Na Cidade Tiradentes, Marcelo D2 e o grupo de pagode Pixote serão os grandes destaques. A programação completa está disponível no site oficial da Virada Cultural.

Segurança

Embora boa parte dos paulistanos estejam ansiosos pelas diversas atrações que tomarão conta da cidade em dois dias de evento, há aqueles preocupados com a crescente violência na capital paulista, sobretudo na região central. No ano passado, furtos, roubos, arrastões e cenas de violência mancharam a Virada. É por isso que neste ano apenas um palco funcionará durante a madrugada. A Polícia Militar já anunciou que reforçará o patrulhamento. “Fique atento às orientações e adote comportamento seguro. Cuidado com o celular em locais com grandes aglomerações”, alertou a PM. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo divulgou um vídeo com dicas para evitar contratempos durante o final de semana: “Dê preferência ao transporte público, tenha seus pertences sempre perto de você, leve apenas o necessário e não aceite bebidas de estranhos. Em caso de emergência, ligue 190 ou acione uma de nossas patrulhas”.

A Virada Cultural de São Paulo está de volta, transformando a cidade em um verdadeiro palco de música e arte. Para que sua experiência seja agradável, viemos compartilhar algumas orientações de segurança. Por isso, a @PMESP preparou algumas dicas para você aproveitar o festival. pic.twitter.com/PN7uKcwDKk — SegurançaSP (@SegurancaSP) May 26, 2023

Transporte

O trem e o metrô de São Paulo vão funcionar 24 horas entre hoje e amanhã, mas é preciso ficar atento aos locais de acesso. Apenas as estações São Bento (Linha 1-Azul) e Anhangabaú (Linha 3-Vermelha) ficarão abertas para embarque e desembarque madrugada adentro. A entrada será feita pelos acessos do Vale (São Bento) e Formosa (Anhangabaú). Todas as outras, nas Linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata, estarão fechadas durante a madrugada, mas garantirão o desembarque de passageiros. Na CPTM, entre meia-noite e 4h, as estações estarão fechadas para embarque. Apenas os passageiros que chegarem pelas integrações com o Metrô conseguirão acesso. Quem prefere o ônibus terá 150 linhas do Noturno à disposição durante esta madrugada (veja AQUI).

Confira onde serão realizados os principais shows:

Vale do Anhangabaú

Gloria Groove – 18h (27/5)

BaianaSystem – 20h (27/5)

Luedji Luna – 1h30 (28/5)

Alceu Valença – 16h (28/5)

Capela do Socorro

Zé Vaqueiro – 17h (28/5)

Parelheiros

Diogo Nogueira – 17h (27/5)

Fundo de Quintal – 13h (28/5)

Tarcísio do Acordeon – 17h (28/5)

Heliópolis

MC Livinho – 17h (27/5)

Raça Negra – 21h (27/5)

Tierry – 17h (28/5)

Grajaú

Roupa Nova – 13h (28/5)

Parada Inglesa

Carlinhos Brown – 17h (27/5)

Ferrugem – 17h (28/5)

Brasilândia

Marcelo Falcão – 19h (27/05)

Psirico – 21h (27/5)

Emicida, Rael e Drik Barbosa – 17h (28/5)

Butantã

ÀTTOXXÁ – 19h (27/5)

Rico Dalasam – 20h (27/5)

Nação Zumbi – 21h (27/5)

AnaVitória – 15h (28/5)

Melim – 16h (28/5)

Marina Sena – 17h (28/5)

Itaquera

Baco Exu do Blues – 17h (27/5)

Aline Barros – 13h (28/5)

MC Cabelinho – 17h (28/5)

Cidade Tiradentes