Zezinho Corrêa, da banda Carrapicho, é mais uma vítima da Covid-19

Cantor que fez sucesso nos anos 1990 estava internado no hospital havia mais de um mês

Reprodução/Instagram/@zezinhocorrea_oficial Família se despediu do cantor Zezinho Corrêa, da banda Carrapicho: "Hoje a batida do tambor se calou"



O cantor Zezinho Corrêa, da banda Carrapicho, morreu vítima da Covid-19 aos 69 anos. Por meio dos perfis do artista nas redes sociais, a família divulgou uma mensagem de luto. Zezinho é morador do Amazonas, estado que vive uma crise sanitária. “O céu ganhou mais uma estrela que com sua luz brilhará para a eternidade. Obrigada por levar o nome do Amazonas para o mundo, obrigada por ser esse ser humano incrível em todos os sentidos”, diz a mensagem. O Carrapicho fez sucesso nos anos 1990 com a música “Tic Tic Tac”. O cantor estava internado em um hospital havia mais de um mês. “Você já está fazendo muita falta na nossa família, daqui vamos continuar sempre te amando. Hoje a batida do tambor se calou.”