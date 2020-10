‘Cyberpunk 2077’: Game com Keanu Reeves terá personagem brasileiro

Ozob, criado pelo Azaghal do site Jovem Nerd, estará no universo do game mais aguardado do ano

Reprodução/YouTube/Jovem Nerd Ozob é personagem criado em podcast especial de RPG, que contou com três edições e foi adaptado para livro



O aguardado “Cyberpunk 2077“, próximo game da CD Projekt Red que tem a participação de Keanu Reeves, revelou que um personagem brasileiro fará parte do jogo. Ozob (Bozo, de trás para frente) é um palhaço de RPG criado por Deive Pazos, o Azaghal do site Jovem Nerd. Junto com Alexandre Ottoni, eles são os hosts do maior podcast brasileiro, o “Nerdcast“, no ar desde 2006. Em vídeo no YouTube, eles anunciaram a notícia na quarta-feira (21). Ozob será um personagem NPC, ou seja, não será possível escolhê-lo para jogar, mas ele será interativo com dublagem do próprio Pazos na versão em português. “[Ajudei] nas adaptações de texto e na localização das falas, incluindo gírias e bordões originais do personagem”, conta Pazos.

Ozob foi criado para a trilogia de podcasts especiais de RPG do site Jovem Nerd. Em três episódios, o palhaço cibernético do mundo distópico criado no Nerdcast virou um dos mais populares entre os fãs do site e ganhou um livro contando sua trajetória. “Cyberpunk 2077” será lançado no dia 19 de novembro para PS4, Xbox One, PC e Google Stadia.

Veja o anúncio do personagem em Cyberpunk 2077: