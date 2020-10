Rambo entra para Mortal Kombat 11 Ultimate com voz de Sylvester Stallone

Lutadores Mileena e Rain também serão adicionados ao game que chega em 17 de novembro no PS4

Divulgação/PlayStation Personagem de Sylvester Stallone terá visual do primeiro filme e promete frases icônicas



Três novos lutadores foram anunciados nesta quinta-feira (8) para o game Mortal Kombat 11 Ultimate: Mileena, Rain e Rambo, do filme estrelado por Sylvester Stallone. As adições fazem parte do DLC Kombat Pack 2. A Warner e o NetherRealm Studios divulgaram que o astro de Hollywood dublou o personagem icônico para o jogo que chega em 17 de novembro ao PS4. Rambo vai aparecer com o visual do primeiro filme e promete diálogos semelhantes aos já conhecidos pelos fãs. Rain agora usa um katar, que o ajuda a cortar e esfaquear seus oponentes, enquanto Mileena ganhou garras afiadas no upgrade.

Veja o trailer do Kombat Pack 2: