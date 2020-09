Microsoft compra Bethesda; Doom, Fallout e mais vão para Xbox One

Empresa dona do Xbox desembolsou US$ 7,5 bilhões em transação que deve ser finalizada somente em 2021

Divulgação/Microsoft A Microsoft divulgou catálogo de jogos que serão adicionados ao Xbox Game Pass com aquisição de Bethesda



A Microsoft anunciou nesta segunda-feira (21) que iniciou a compra da empresa ZeniMax Media, detentora da Bethesda, uma das maiores produtoras de games do mundo. O acordo foi fechado por US$ 7,5 bilhões (cerca de R$ 40 bilhões). Com isso, as franquias Fallout, Doom, The Elder Scrolls, Wolfenstein, Dishonored, The Evil Within e mais passam a fazer parte da divisão de jogos da Microsoft e ampliam o catálogo do Xbox One. Os títulos serão adicionais ao Xbox Game Pass para console e Windows 10. A transação de compra deve ser finalizada até 2021, informou a Microsoft.

“Os jogos são a categoria mais expansiva na indústria do entretenimento, já que as pessoas em todos os lugares do mundo recorrem aos jogos para se conectar, socializar e jogar com seus amigos”, disse Satya Nadella, CEO da Microsoft em comunicado à imprensa. “Como uma desenvolvedora e editora de jogos comprovada, a Bethesda obteve sucesso em todas as categorias de jogos e, juntos, promoveremos nossa ambição de capacitar mais de três bilhões de jogadores em todo o mundo”, completou Nadella.