Alison dos Santos vence final e é tricampeão dos 400m com barreiras na Diamond League

Na última etapa, em Zurique, o atleta bateu o recorde mundial, que pertencia ao seu rival norueguês Karsten Warholm, ao registrar 45s80 e triunfar na pista

Alison dos Santos confirmou seu favoritismo e venceu a final dos 400m com barreiras da Diamond League neste sábado (5) em Bruxelas, na Bélgica. O atleta fez a prova em 46s70 e dividiu o pódio com Trevor Bassit, 48s03 e com o compatriota Matheus Lima, 48s18. Com o resultado, Piu ganhou pela terceira vez o campeonato, tendo conquistado o Troféu Diamante em 2022 e 2024.

A vitória de Alison confirmou um de seus melhores anos no atletismo. Na última etapa, em Zurique, o atleta bateu o recorde mundial, que pertencia ao seu rival norueguês Karsten Warholm, ao registrar 45s80 e triunfar na pista.

Além disso, Piu também empilhou vitórias em 2026, vencendo ao todo as sete etapas das quais participou: Xangai, Xiamen, Estocolmo, Oslo, Silésia, Zurique e Bruxelas. Na final, Alison não enfrentou Warholm, seu principal adversário na disputa pelo campeonato.

O norueguês optou por não participar após não chegar a um acordo financeiro com os organizadores do torneio. Ele era o único tricampeão na categoria até então, tendo vencido em 2019, 2023 e 2025.

Matheus Lima destaque

Alison não foi o único brasileiro que fez uma temporada histórica. Outro destaque do País nos 400m com barreiras foi Matheus Lima, que também chegou à final da Diamond League.

A classificação para a decisão é definida pela pontuação acumulada pelos atletas nas etapas do circuito ao longo da temporada. Matheus terminou a disputa em terceiro lugar e garantiu uma vaga na final após uma sequência de boas performances.

Caminho de títulos

Alison dos Santos acumula títulos no atletismo brasileiro. Em 2019, o atleta conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos em Lima. Dois anos depois, o brasileiro voltou a subir em um pódio no esporte, desta vez nas Olimpíadas de Tóquio, para receber o bronze.

Pouco tempo depois, em 2022, Piu foi o grande campeão do Mundial de Atletismo, que aconteceu em Eugene, no Oregon, nos Estados Unidos, conquistando o ouro. No mesmo ano, ele também se sagrou o número um do mundo ao levar a Diamond League, circuito mundial de atletismo.

Depois disso, Piu empilhou novos títulos. Em 2023, o brasileiro voltou a conquistar o ouro nos Jogos Pan-Americanos, desta vez em Santiago, no Chile, mantendo o domínio nos 400m com barreiras

Em 2024, Alison voltou ao pódio olímpico. Nos Jogos de Paris, o atleta conquistou novamente a medalha de bronze na prova. No mesmo ano, também levou o título geral da Diamond League pela segunda vez, em Bruxelas. Já em 2025, Piu conquistou a medalha de prata no Campeonato Mundial de Atletismo, realizado em Tóquio

A temporada de 2026 trouxe dois títulos nacionais inéditos para o brasileiro no Troféu Brasil de Atletismo, em São Paulo, com o ouro nos 400m rasos e nos 400m com barreiras. Na Diamond League, Alison bateu o recorde mundial com seus 45s80 e faturou o título geral do campeonato.