Premier League considera Manchester City culpado de infrações financeiras

Clube teria assinado contratos fictícios com vários parceiros comerciais para inflar artificialmente suas receitas

Por enquanto, nenhuma punição foi imposta e o Manchester City anunciou que recorrerá da decisão

O Manchester City foi declarado “culpado” pela Premier League de ter cometido infrações financeiras “graves” entre 2009 e 2018, anunciou a organizadora do Campeonato Inglês nesta terça-feira (29).

Entre essas infrações está a de que o City teria assinado contratos fictícios com vários parceiros comerciais para inflar artificialmente as receitas do clube, ocultando a real situação de suas finanças e evitando infringir os limites de gastos da Premier League e da Uefa.

Uma comissão independente também declarou o clube culpado da maioria das acusações relacionadas à sua falta de cooperação na investigação.

Para o presidente da Premier League, Richard Masters, citado em comunicado, ficou comprovado que o City “infringiu sistematicamente as normas da liga durante quase uma década”.

“Agora que temos a decisão da comissão, estamos comprometidos em avançar rapidamente com o restante do procedimento, para trazer segurança à liga, aos nossos clubes e aos torcedores“, acrescentou Masters.

Por enquanto, nenhuma punição foi imposta e o Manchester City anunciou que recorrerá da decisão.

“O clube é inocente das acusações formuladas pela Premier League e existe um conjunto exaustivo de provas irrefutáveis que sustentam todas as suas posições em relação a este caso. Portanto, o clube será implacável e, quando necessário, proativo em todas as instâncias regulatórias e legais cabíveis”, reagiu a diretoria dos ‘Citizens’ em nota.

Desde que foi adquirido em 2008 pelo xeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente e vice-primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos, o Manchester City se transformou em uma das grandes potências do futebol inglês e europeu.

Nos últimos 15 anos, o time conquistou oito títulos do Campeonato Inglês, quatro Copas da Inglaterra e sete Copas da Liga Inglesa, além da Liga dos Campeões em 2023, a primeira de sua história.

Nesse mesmo ano, o clube foi acusado pela Premier League após uma investigação sobre supostas infrações financeiras. A audiência perante uma comissão independente começou em setembro de 2024 e foi concluída três meses depois.