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Futebol Internacional

Premier League considera Manchester City culpado de infrações financeiras

Clube teria assinado contratos fictícios com vários parceiros comerciais para inflar artificialmente suas receitas

AFP

(ARQUIVO) Torcedores chegam aos arredores do Etihad Stadium antes da partida de volta da semifinal da Liga dos Campeões da UEFA entre Manchester City e Real Madrid, em Manchester, no noroeste da Inglaterra, em 17 de maio de 2023. O Manchester City foi considerado culpado de todas, exceto uma, das 115 acusações da Premier League que enfrenta por violação de regulamentos financeiros, informou o The Athletic na sexta-feira, 25 de setembro de 2026. (Foto de Paul ELLIS / AFP)
Por enquanto, nenhuma punição foi imposta e o Manchester City anunciou que recorrerá da decisão Paul ELLIS / AFP

O Manchester City foi declarado “culpado” pela Premier League de ter cometido infrações financeiras “graves” entre 2009 e 2018, anunciou a organizadora do Campeonato Inglês nesta terça-feira (29).

Entre essas infrações está a de que o City teria assinado contratos fictícios com vários parceiros comerciais para inflar artificialmente as receitas do clube, ocultando a real situação de suas finanças e evitando infringir os limites de gastos da Premier League e da Uefa.

Uma comissão independente também declarou o clube culpado da maioria das acusações relacionadas à sua falta de cooperação na investigação.

Para o presidente da Premier League, Richard Masters, citado em comunicado, ficou comprovado que o City “infringiu sistematicamente as normas da liga durante quase uma década”.

“Agora que temos a decisão da comissão, estamos comprometidos em avançar rapidamente com o restante do procedimento, para trazer segurança à liga, aos nossos clubes e aos torcedores“, acrescentou Masters.

Por enquanto, nenhuma punição foi imposta e o Manchester City anunciou que recorrerá da decisão.

“O clube é inocente das acusações formuladas pela Premier League e existe um conjunto exaustivo de provas irrefutáveis que sustentam todas as suas posições em relação a este caso. Portanto, o clube será implacável e, quando necessário, proativo em todas as instâncias regulatórias e legais cabíveis”, reagiu a diretoria dos ‘Citizens’ em nota.

Desde que foi adquirido em 2008 pelo xeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente e vice-primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos, o Manchester City se transformou em uma das grandes potências do futebol inglês e europeu.

Nos últimos 15 anos, o time conquistou oito títulos do Campeonato Inglês, quatro Copas da Inglaterra e sete Copas da Liga Inglesa, além da Liga dos Campeões em 2023, a primeira de sua história.

Nesse mesmo ano, o clube foi acusado pela Premier League após uma investigação sobre supostas infrações financeiras. A audiência perante uma comissão independente começou em setembro de 2024 e foi concluída três meses depois.

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