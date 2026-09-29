Brasil sofre, mas consegue virada e vence a Austrália em amistoso
A Seleção Brasileira venceu a Austrália por 4 a 2 nesta terça-feira (29), no Suncorp Stadium, em Brisbane, no segundo amistoso entre as equipes nesta Data Fifa. A vitória brasileira foi a primeira após a eliminação na Copa do Mundo, para a Noruega.
Com um ritmo intenso no começo da partida, os comandados de Carlo Ancelotti abriram o placar logo aos três minutos. Vanderson balançou as redes e colocou o Brasil em vantagem no início do confronto.
A Austrália, porém, reagiu ainda no primeiro tempo. Alessandro Circati empatou aos 28 minutos, e Connor Metcalfe virou o jogo aos 33, levando os donos da casa para o intervalo em vantagem de 2 x 1.
Antes do fim do primeiro tempo, o Brasil conseguiu empatar a partida. Raphinha converteu cobrança de pênalti aos 45 minutos e deixou o marcador em 2 a 2.
Na volta do intervalo, a Seleção Brasileira retomou o controle da partida e voltou a ficar à frente aos 24 minutos com Bruno Guimarães.
O Brasil ainda ampliou a vantagem aos 80 minutos, novamente em cobrança de pênalti. Vinícius Júnior assumiu a responsabilidade e marcou o quarto gol brasileiro, fechando o placar em 4 a 2.
A vitória encerra a sequência de dois amistosos contra a Austrália com uma vitória brasileira e um empate. No primeiro encontro, disputado na sexta-feira (25), em Townsville, as equipes haviam empatado por 1 a 1.
*Com informações da AFP
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