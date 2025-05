Após eliminação na Copa do Brasil, Neymar põe em xeque renovação com o Santos

Atacante retornou aos gramados após 36 dias afastado por uma lesão muscular na coxa esquerda e recebeu elogios pela atuação, mas fez desabafo após Peixe cair nos pênaltis contra o CRB

Itawi Albuquerque/AGIF/Estadão Conteúdo Neymar responde às provocações da torcida do CRB após eliminação do Santos no estádio Rei Pelé



Após a eliminação nos pênaltis para o CRB na terceira fase da Copa do Brasil, o futuro de Neymar no Santos ficou incerto. Com contrato válido até 30 de junho, o camisa 10 evitou confirmar sua permanência no clube. “Não sei ainda, não sei”, disse ao ser questionado sobre a renovação. O camisa 10 do Peixe retornou aos gramados após 36 dias afastado por uma lesão muscular na coxa esquerda. Ele entrou aos 20 minutos do segundo tempo e foi um dos destaques do time, criando boas chances e convertendo sua cobrança na disputa por pênaltis. Ainda assim, o Alvinegro empatou por 0 a 0 no tempo normal e foi eliminado ao perder por 5 a 4 nas penalidades.

A atuação de Neymar rendeu elogios, mas também veio acompanhada de um desabafo. “Comigo dentro de campo as coisas são diferentes. Em 20, 25 minutos eu posso fazer a diferença. Sei que posso ajudar meus companheiros. Mas não pode depender só de mim”, declarou. A fala repercutiu entre torcedores e na diretoria, gerando dúvidas sobre o clima interno.

A direção santista trabalhava com otimismo na renovação do craque, com planos de estender o vínculo até a Copa do Mundo de 2026. No entanto, após a eliminação e as declarações do jogador, o cenário mudou. O presidente Marcelo Teixeira pretende se reunir com Neymar Pai nos próximos dias para discutir o futuro. O desabafo do amigo pessoal de Neymar, Guilherme Pitta, nas redes sociais também acirrou o clima. Ele criticou a qualidade do elenco e a gestão do clube. “Neymar tentou ajudar, mas temos jogadores, diretores e presidente não capacitados para o tamanho do Santos”, escreveu.

Eliminado da Copa do Brasil, o Santos tem agora apenas o Campeonato Brasileiro pela frente. Após nove rodadas, o time ocupa a penúltima colocação, com apenas cinco pontos, e luta contra o rebaixamento — um cenário distante do que Neymar projetava ao retornar ao clube.

