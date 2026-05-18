Neymar volta à Seleção depois de 3 anos e é ovacionado em cerimônia

Na semana passada, o técnico Carlo Ancelotti já havia deixado no ar a possível ida do jogador

Vitor Silva/CBF Neymar Júnio volta a jogar pela Seleção



O jogador Neymar Júnior foi convocado para ser um dos 26 jogadores que vão representar o Brasil na Copa do Mundo que se inicia no próximo dia 11 de junho. O anúncio foi feito pelo técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, no fim da tarde desta segunda-feira (18) durante o evento da convocação que aconteceu no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

Esta será a quarta copa seguida do atacante. Sua primeira convocação foi para a Copa de 2010 que aconteceu na África do Sul. Neymar nunca foi convocado por Carlo Ancelotti, desde que assumiu a Seleção em 26 de maio de 2025. Foram cinco oportunidades para chamar o craque entre jogos de Eliminatórias para a Copa do Mundo e amistosos. Durante a última convocação, o italiano chegou a brincar com a situação e perguntar se os jornalistas estariam curiosos para saber quais atacantes ele levaria.

Pouco antes do anúncio dos nomes, Neymar acrescentou jogador do “Brazil” nas informações de sua bio no Instagram ao lado do nome do time dos Santos FC. No momento em que Ancelotti disse o nome do atacante, o público presente no evento comemorou em peso e o técnico precisou fazer uma pausa para retornar às convocações.

Veja a reação

🚨 ¡Neymar, convocado por Ancelotti para el Mundial! Y locura en la sala ante la noticia que esperaba todo Brasil pic.twitter.com/ZhZr3tWrAn — MARCA (@marca) May 18, 2026

Na semana que antecedeu a convocação do Brasil para a Copa do Mundo, Ancelotti, que renovou contrato até 2030, já havia deixado no ar a possível ida de Neymar. Segundo ele, em entrevista à Reuters “não é uma decisão tão simples assim”. “Tenho que avaliar bem os prós e os contras. Mas a mim isso não coloca pressão, porque, como disse, há um ano avaliamos não só Neymar, mas todos os jogadores”, disse.

Ao The Guardin, o italiano declarou: “A convocação de Neymar depende apenas dele. Depende do que o jogador demonstrar em campo. Esse é um critério muito claro e não se aplica apenas a Neymar. Com a maioria dos jogadores, é preciso avaliar o talento e a condição física. Com Neymar, precisamos avaliar apenas a condição física, porque seu talento é indiscutível. Depende dele, não de mim”.

Aos 34 anos, o atacante convive com problemas físicos recorrentes e não atua com a camisa Amarelinha desde outubro de 2023. Mesmo sendo o maior artilheiro da história da seleção, com 79 gols, Neymar ainda divide opiniões no país. Pesquisa recente do instituto Datafolha apontou que 53% dos brasileiros defendem sua convocação para a Copa, enquanto 34% são contrários e 13% estão indecisos.

Repercussão internacional

Na Espanha, o jornal “Marca” repercutiu a convocação ao dizer que foi uma “surpresa mundial”. Já o jornal, também espanhol, “Mundo Deportivo” tratou a convocação de Neymar como surpresa. O periódico francês “L’Équipe” disse que a presença do atacante na Copa é “a última dança” do atleta em mundiais.

O jornal norte-americano “The New York Times” disse que “após um longo debate”, o atacante foi convocado para ser um dos 26 jogadores na Copa. O “Diário As”, espanhol, colocou ainda que a convocação é uma “bomba mundial”.