Aposentado do futebol, Arjen Robben completa maratona em menos de três horas

Logo após cruzar a linha de chegada, o holandês de 39 anos comemorou e comparou a sensação com a conquista de um título

Pro Shots/Sipa USA Arjen Robben completou uma maratona na Holanda em menos de três horas



Arjen Robben mostrou neste domingo, 16, que permanece em boa forma. Mesmo aposentado desde julho de 2021, o ex-atacante impressionou ao completar a maratona de Rotterdam, na Holanda, em menos de três horas – o antigo futebolista correu cerca de 42 km em 2:58.33. Logo após cruzar a linha de chegada, o holandês de 39 anos comemorou e comparou a sensação com a conquista de um título. “Estou totalmente destruído, mas consegui! Já não sou um atleta profissional, de topo, mas posso dizer a vocês: acho que, se você termina uma maratona abaixo das 3 horas, você é um atleta de topo. É quase como ganhar um grande título. Fantástico!”, disse, em declarações à “NOS”. Ao longo de sua carreira, Robben passou por PSV Eindhoven, Chelsea e Real Madrid. Seu auge foi no Bayern de Munique, onde ganhou todos os títulos possíveis. Pela seleção holandesa, ele marcou história, mas amargou o vice na Copa do Mundo de 2010, além do terceiro lugar no Mundial de 2014.