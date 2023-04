Quem pode ameaçar a hegemonia de Palmeiras e Flamengo no Brasileirão?

Das últimas cinco edições do Nacional, o Alviverde e o Rubro-Negro levantaram as taças duas vezes cada; seis times aparecem como principais concorrentes

EDU ANDRADE/FATOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Palmeiras e Flamengo fizeram a decisão da Supercopa do Brasil no início deste ano



Palmeiras e Flamengo, os dois clubes mais ricos do país, estão dividindo uma hegemonia no Campeonato Brasileiro nos últimos anos. Das últimas cinco edições do Nacional, o Alviverde e o Rubro-Negro levantaram a taça duas vezes cada. Mais do que a soberania no torneio, a dupla também vem emplacando conquistas na Copa Libertadores da América e na Copa do Brasil, além de outras competições de menor expressão. Como não poderia ser diferente, ambos são apontadas como favoritos ao título do Brasileirão 2023, que começa neste sábado, 15, com a rodada inaugural.

Mas, afinal, quem pode ameaçar esta supremacia? Credenciados pelos títulos em seus respectivos Estaduais, Grêmio (Rio Grande do Sul), Atlético-MG (Minas Gerais) e Fluminense (Rio de Janeiro) são postulantes ao título neste ano. Especialmente o Tricolor das Laranjeiras, que ganhou do Flamengo com autoridade na decisão do Carioca. Já Corinthians, São Paulo e Internacional decepcionaram na largada da temporada, mas têm camisa, torcida e bons jogadores. Abaixo, o site da Jovem Pan faz um prognóstico sobre os principais concorrentes de palmeirenses e flamenguistas.

Atlético-MG

Nos últimos anos, o único time a desbancar a hegemonia de Palmeiras e Flamengo no Brasileirão foi o Atlético-MG. Em 2021, sob o comando de Cuca, o Galo fez uma campanha praticamente perfeita, vencendo o torneio com duas rodadas de antecedência e demonstrando um bom futebol. A temporada passada, é verdade, foi extremamente frustrante para a equipe mineira. Além de não ganhar nenhum título relevante, os atleticanos exibiram um futebol irreconhecível. Apesar disso, a equipe permanece com nomes de peso no cenário nacional, como Hulk, Paulinho, Pavón, Zaracho, Guilherme Arana e outros bons jogadores, como o recém-chegado Paulinho. O treinador Eduardo Coudet, por sua vez, possui um bom currículo e também tem a possibilidade de embalar durante o ano. Depois de colecionar atritos com a diretoria, o argentino foi mantido no cargo e deve contar com mais contratações ao longo de 2023.

Fluminense

O Fluminense é responsável por praticar o futebol mais bonito e divertido do futebol brasileiro em 2023. Com Fernando Diniz conseguindo implementar suas ideias, o Tricolor das Laranjeiras vive grande fase e deve ser uma ameaça aos favoritos. Campeão do Carioca com autoridade, vencendo o Flamengo na decisão, o time também possui um elenco qualificado. Germán Cano, Paulo Henrique Ganso, Arias e Nino, por exemplo, já figuravam no grupo na temporada passada e estão entrosados. Recentemente, a diretoria também repatriou o lateral Marcelo, de longa passagem por Real Madrid e seleção brasileira. Além dos experientes, André, Aleksander e outras crias de Xerém estão mostrando seu potencial. Assim, com um plantel equilibrado e um técnico destemido, o Flu não surpreenderia se ficasse com o troféu de campeão no final do ano.

Corinthians

Cássio, Fagner, Fausto Vera, Renato Augusto, Giuliano, Róger Guedes, Yuri Alberto… Um elenco da qualidade do Corinthians jamais pode ser descartado como candidato ao título. Mesmo com a campanha abaixo da crítica no Paulista, o Timão também começa o Brasileirão com a expectativa de ficar no pelotão de cima. Na temporada passada, ainda que Vítor Pereira não tenha arrancado suspiros da Fiel, o treinador português deixou a equipe na quarta posição. Agora com Fernando Lázaro, o clube espera repetir a “receita” de 2017, quando ganhou o Nacional com um técnico “formado” no Terrão — na época, o ex-auxiliar Fábio Carille surpreendeu e levou o Alvinegroo ao hepta.

Grêmio

Mesmo retornando à elite do futebol brasileiro, o Grêmio também já pode ser apontado como concorrente de Palmeiras e Flamengo. Logo no início da temporada, a diretoria se mobilizou para trazer reforços e dar mais bagagem ao time. A principal contratação, sem dúvida, foi a do atacante Luis Suárez, que já balançou as redes 11 vezes em 15 partidas no Tricolor. Pepê, Fábio, Nathan, Cristaldo e Reinaldo são outros reforços importantes. Até o momento, o rendimento da equipe gremista é bastante satisfatório. Além do título no Estadual, o conjunto liderado por Renato Gaúcho começou bem na Copa do Brasil, ganhando do ABC com autoridade. Sem a pressão de disputar torneios continentais, como Libertadores da América e Copa Sul-Americana, o Imortal deve se dedicar ainda mais ao Brasileirão, iniciando a competição com uma boa perspectiva.

Internacional

O Internacional é outro time que não pode ser menosprezado. Sob a batuta de Mano Menezes, o Colorado foi segundo colocado do Brasileirão na temporada passada, chegando ao segundo vice em três anos. Apesar do início ruim em 2023, com a eliminação para o Caxias no Gaúcho, a equipe pode ficar mais entrosada. Mesmo com a saída de Edenílson, a base do elenco foi mantida, sendo reforçada com contratações pontuais. Luiz Adriano, Aránguiz e Mário Fernández foram os investimentos de maior impacto. Sem ganhar o Nacional há 43 anos, o clube também trata o torneio como uma prioridade.

São Paulo

O Tricolor paulista, de fato, não começou 2023 com o pé direito, sendo eliminado do Campeonato Paulista nas quartas de final para o modesto Água Santa. O hexacampeão nacional, por outro lado, tem Rogério Ceni como treinador e vive a expectativa de melhora. Além de multicampeão do Brasileiro como jogador, o “Mito” venceu a competição em 2020, com o Flamengo. Mais do que isso, o ex-goleiro conhece o São Paulo “como a palma de sua mão” e pode corrigir alguns problemas estruturais do clube com um bom trabalho. Para isso, o comandante conta com bons jogadores, como Jonathan Calleri, Luciano, Rodrigo Nestor, Méndez e Arboleda. Depois de priorizar a Sul-Americana e a Copa do Brasil em 2022, os são-paulinos também devem mudar de estratégia e focar no torneio nacional.