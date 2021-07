Robben anuncia aposentadoria do futebol aos 37 anos: ‘Escolha muito difícil’

Através das redes sociais, em publicação feita nesta quinta-feira, 15, o atacante disse que a temporada 2020/21 pelo FC Groningen, da Holanda, foi a última da sua carreira

EFE/Koen van Weel Robben anunciou aposentadoria aos 37 anos



Arjen Robben anunciou que, definitivamente, está se aposentando do futebol. Através das redes sociais, em publicação feita nesta quinta-feira, 15, o atacante de 37 anos disse que a temporada 2020/21 pelo FC Groningen, da Holanda, foi a última da sua carreira. Esta é, na verdade, a segunda vez que o craque pendura as chuteiras. Antes de retornar ao time em que foi revelado, ele já havia parado por um ano. “Caros amigos do futebol. Decidi interromper minha carreira ativa no futebol. Uma escolha muito difícil. Quero agradecer a todos por todo o apoio”, escreveu.

Formado nas categorias de base do FC Groningen, Robben teve uma carreira brilhante, passando por PSV, Chelsea, Real Madrid e Bayern de Munique. No Gigante da Baviera, o atacante marcou história ao longo de dez anos, conquistando uma Liga dos Campeões e oito vezes o Campeonato Alemão, além de outras taças. Depois de desistir da aposentadoria, o jogador retornou ao time holandês, mas sofreu com lesões e fez apenas 7 partidas na última temporada, contribuindo com duas assistências. Pela seleção holandesa, ele realizou 96 jogos, marcou 37 gols e foi vice-campeão do mundo na Copa de 2010, realizada na África do Sul.