Athletic x Internacional: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Duelo acontece pela 5ª fase da Copa do Brasil; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

JHONY INACIO/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Jogadores do Internacional



Athletic e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 20h30, no Estádio Orlando Scarpelli, em Santa Catarina, em partida válida pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.

O Athletic já faz história na competição. É a primeira vez, desde 2023, que o time mineiro chega tão longe no torneio. Apesar de vir de derrota por 2 a 1 contra o Novorizontino na Série B do Brasileiro, o alvinegro já passou por Rio Branco-ES, Ypiranga-RS e Sport.

Já o Internacional faz sua estreia na competição em 2026 e está estacionado no Campeonato Brasileiro, na 14ª posição com 13 pontos.

Onde assistir Athletic x Internacional ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo Prime Video.